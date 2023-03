Infineon: Hier ist ein Deckel drauf

Trotz der heutigen Kursgewinne scheint ein Ausbruch über die Hürde von 37,30 Euro noch nicht vollends in trockenen Tücher zu sein, zuvor könnte es zu einer Konsolidierungsausweitung zurück auf den EMA 200 bei 30,92 Euro kommen. Zweifelsfrei dürften weitere Gewinne an 41,03 und schließlich die Jahreshochs aus Ende 2021 bei 43,84 Euro oberhalb von 37,30 Euro erfolgen. Je nachdem, wie sich die Aktie entwickelt, kann auf einem tieferen Niveau ein Long-Einstieg erfolgen oder aber bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der Widerstandszone der letzten Jahre.

Infineon erwartet im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen deutlich hören Konzernumsatz über den bisher erwarteten 15,5 Mrd. Euro, im gleichen Atemzug wird auch eine höhere Gewinnmarge deutlich über den Erwartungen angestrebt. Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf zeigt eine seit Sommer letzten Jahres anhaltende Aufwärtsbewegung, auch gelang es einen in 2022 etablierten Abwärtstrend zu überwinden. Allerdings beißt sich das Wertpapier im Bereich der Widerstandszone aus dem Frühjahr 2021 um 37,30 Euro derzeit noch die Zähne aus, für ein Folgekaufsignal muss dieses Widerstandsband unbedingt geknackt werden. Zuvor konnte es allerdings durch Gewinnmitnahmen in eine gesunde Konsolidierung gehen.

Fazit:

Konsistente Kaufsignale mit Zielen an den Jahreshochs aus Ende 2021 bei 43,84 Euro ergeben sich erst oberhalb von 37,30 Euro und der Widerstandszone der letzten Jahre. Auch wenn eine Konsolidierung zurück auf den EMA 200 (Tag) erfolgen sollte, können sich Investoren schon einmal das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU1MRC mit einem Knock-Out-Kurs von 29,11 Euro etwas näher anschauen. Vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bei einem Anstieg an die Jahreshochs aus 2021 bereits eine Rendite von 120 Prozent ergeben, rechnerisches Ziel läge am Ende bei 14,90 Euro. Je nachdem, wo der Einstieg erfolgt, muss natürlich auch ein Stopp gesetzt werden. Aktuell sind noch keine idealen Einstiegspunkte zu erkennen.