Jenoptik hebt die Dividende an

Der Technologiekonzern Jenoptik AG (ISIN: DE000A2NB601) wird der Hauptversammlung am 7. Juni 2023 die Zahlung einer Dividende von 0,30 Euro für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie das Thüringer Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr (0,25 Euro) ist dies eine Erhöhung um 20 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 31,82 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,94 Prozent.

Jenoptik steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche um 30,6 Prozent auf 980,7 Mio. Euro (Vorjahr: 750,7 Mio. Euro). Das organische Wachstum lag bei 10,9 Prozent. Das EBITDA lag mit 184,1 Mio. Euro um 47,0 Prozent über dem Vorjahreswert ohne Einmaleffekt von 125,2 Mio. Euro. Die entsprechende Marge lag bei 18,8 Prozent (Vorjahr: 16,7 Prozent). Das Ergebnis der Aktionäre lag beeinflusst durch höhere Steueraufwendungen bei 55,1 Mio. Euro (Vorjahr: 82,0 Mio. Euro). Das korrespondierende Ergebnis je Aktie betrug 0,96 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro/1,43 Euro ohne/mit Einmaleffekt).

Jenoptik erwartet für 2023 einen Umsatz von 1,05 Mrd. Euro bis 1,10 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge von 19,0 bis 19,5 Prozent.

Der Jenoptik-Konzern ging im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 1991 aus dem damaligen Kombinat VEB Carl Zeiss Jena hervor. Jenoptik mit Sitz in Jena in Thüringen beschäftigt weltweit rund 4.435 Mitarbeiter. Die Aktie ist im MDAX und im TecDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de