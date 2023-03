Lindner holt neuen Chef für Anti-Geldwäsche-Einheit FIU

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU bekommt einen neuen Chef.

Daniel Thelesklaf übernimmt das Amt bei der Financial Intelligence Unit Anfang Juli, wie das Bundesfinanzministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Schweizer verfüge über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Aktuell arbeite er bei den Vereinten Nationen als Projektleiter der Initiative "Finanzen gegen Sklaverei und Menschenhandel". Davor sei der Jurist bereits als Leiter der FIU in der Schweiz und Liechtenstein tätig gewesen. Er habe auch für Banken gearbeitet.

Finanzminister Christian Lindner sagte, Thelesklaf solle die schon begonnenen Reformen der FIU vorantreiben. Die Ermittler müssten gestärkt und die Digitalisierung der Behörde vorangetrieben werden. FDP-Chef Lindner hatte zuletzt öffentlich eingeräumt, weiterhin große Probleme im Kampf gegen Geldwäsche zu sehen, vor allem durch unbearbeitete Verdachtsfälle bei der FIU. Dies sei nicht hinnehmbar. Im Dezember war der bisherige FIU-Chef Christof Schulte von seinen Aufgaben entbunden worden.

Die FIU ist eine Spezialeinheit des Zolls. Sie sammelt und analysiert Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Sie führt dabei Daten und Informationen anderer Behörden zusammen und leitet wichtige Meldungen an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Dabei gab es aber immer wieder Probleme. Der Behörde wurde unter anderem vorgeworfen, Verdachtsmeldungen bezüglich des Wirecard-Bilanzskandals zu spät nachgegangen zu sein.

Lindner plant ab Anfang 2025 eine neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität, die dann mit eigenen Befugnissen und Personal an den Start gehen soll. Die Gesetzgebung dazu solle möglichst noch 2023 beginnen, sagte er zuletzt im Bundestag. Das Finanzministerium will die Bekämpfung von Finanzkriminalität und die Durchsetzung von Sanktionen wie aktuell gegen russische Oligarchen unter einem Dach bündeln. Vorgesehen ist ein neues Bundesfinanzkriminalamt, das die Staatsanwaltschaften gezielt unterstützen soll. Die FIU soll dann der neuen Behörde zuarbeiten. Zudem soll für den Nicht-Finanzsektor - also etwa den Immobilienbereich und das Glücksspiel - eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Bisher gibt es über 300 Aufsichtsbehörden in den Bundesländern. Diese Zahl würde das Bundesfinanzministerium gerne reduzieren.

(Bericht von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)