Richter diskutieren künstliche Intelligenz

WEIMAR (dpa-AFX) - Über die Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) in der Justiz sprechen ab Mittwoch (10.00 Uhr) Richter und Anwälte aus ganz Deutschland. Beim 23. Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag sei das das zentrale Thema, sagte die Vorsitzende des Deutschen Richterbunds Andrea Titz im Vorfeld. "Es geht um die Fragen, wo könnte der Einsatz nützlich sein, aber natürlich auch um die Risiken, die so ein Einsatz in sich bergen kann." Der Einsatz solle nicht grundsätzlich verteufelt werden, so Titz. "Aber eigenständige staatsanwaltliche und richterliche Entscheidung dürfen davon nicht ersetzt werden."

In Deutschland gebe es bisher verschiedene Probeläufe bei zivilrechtlichen Massenverfahren, in denen KI genutzt werde, um Informationen aus Hunderten Seiten von Schriftsätzen herauszufiltern, so Titz. Das Oberlandesgericht Stuttgart setzt etwa zur Bearbeitung der Diesel-Verfahren auf ein auf KI basierendes Assistenzsystem, mit dem die Fälle vorsortiert werden, um Richterinnen und Richter zu entlasten.

Der Deutsche Richter- und Staatsanwaltstag geht bis Freitag. Erwartet werden unter anderem Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang.

Der Deutsche Richterbund zählt mehr als 17 500 Mitglieder und ist damit eigenen Angaben zufolge der größte Berufsverband der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Deutschland.