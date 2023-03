Caterpillar: Konsolidierung abgeschlossen

Die wiederkehrenden Kapitalzuflüsse könnten Caterpillar zu einem nachhaltigen Turnaroud verhelfen, oberhalb von 231,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg an 239,85 und darüber in den Bereich um 255,70 US-Dollar merklich ansteigen. Im Zuge der neuerlichen Kaufwelle könnte sogar ein Test der Jahreshochs bei 266,04 US-Dollar einsetzen. Sollte jedoch das hoffnungsvolle Doji aus der abgelaufenen Handelswoche durch einen Kursrutsch unter 211,43 US-Dollar negiert werden, müssten sich Investoren dagegen auf Verluste auf rund 200,00 US-Dollar einstellen.

Nach Ausbruch des Wertpapiers über einen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit Sommer 2021 Ende Oktober letzten Jahres gelang es zuvor nämlich ein Kaufsignal zu aktivieren und erste Gewinne an 266,04 US-Dollar zu vollziehen. Seit Jahresbeginn konsolidiert der Wert talwärts und erreichte hierbei ein Niveau von 211,43 US-Dollar und drehte an dieser Stelle zur Oberseite ab - etwas früher als aus der technischen Auswertung sogar hervorging.

Fazit:

Um das favorisierte Kurspotenzial zurück an 239,85 und 255,70 US-Dollar freizusetzen, sollte erst ein Anstieg über 231,00 US-Dollar abgewartet werden. Dann könnte innerhalb der Kaufwelle beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB4LT6 zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von insgesamt 145 Prozent ermöglichen. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 4,35 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber den Bereich von vorläufig 222,50 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 1,29 Euro ergeben.