EQS-News: Pressemitteilung zum CAR IT-Symposium

IT-Sicherheit ist ein zentrales Thema für die gesamte Industrie. Insbesondere die Automobilbranche wird zunehmend von digitalen Technologien geprägt. Auf einer Kooperationsveranstaltung der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie in Bayern bayme vbm mit dem CAR – Center Automotive Research diskutierten Unternehmensvertreter über Methoden zur Abwehr von Cyber-Attacken, Künstliche Intelligenz und die Transformation der Automobilindustrie. „Der richtige Umgang mit Fragen der Cyber-Security ist erfolgsentscheidend. Einer aktuellen Studie zufolge sehen 77 Prozent der befragten bayerischen Unternehmen in Cyber-Kriminalität ein Risiko, davon 30 Prozent ein hohes“, sagte bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Auch Künstliche Intelligenz spielt für Unternehmen der Automobilbranche eine immer wichtigere Rolle. Die Verbände bayme vbm vbw weisen jedoch auf die Bedeutung eines innovationsfreundlichen Rechtsrahmens hin, damit die Chancen von KI wirklich genutzt werden können. „Die Entwicklungen laufen auf der EU-Ebene nicht in die richtige Richtung. Bestehende Rechtsunsicherheiten sind ein wesentliches Hemmnis, aber entsprechende Klarstellungen in der DSGVO bleiben aus. 82 Prozent der bayerischen Unternehmen nennen datenschutzrechtliche Grauzonen als Grund dafür, dass sie Daten nicht intensiver nutzen. Beim Einsatz von KI hat der europäische Gesetzgeber vor allem Risiken im Blick und weniger die Chancen. Der Data Act dagegen will wenig Rücksicht auf schutzbedürftige Unternehmensdaten wie Geschäftsgeheimnisse nehmen. Hier brauchen wir dringend bessere Leitplanken“, fordert Brossardt.



International wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen fordern bayme vbm vbw auch für andere relevante Faktoren bei der Transformation der Automobilindustrie, etwa die im internationalen Vergleich viel zu hohen Stromkosten. „Auch die Zuverlässigkeit der Energieversorgung muss ganz oben auf der Agenda bleiben. Dann wird auch der Wandel gelingen. Wir haben es in der Vergangenheit bereits erfolgreich gezeigt: Bayern und die bayerische Wirtschaft können Transformation.“

