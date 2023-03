EQS-News: Pyramid AG mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2022 – Ergebnisprognose nach vorläufigen Berechnungen übertroffen

EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Pyramid AG mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2022 – Ergebnisprognose nach vorläufigen Berechnungen übertroffen



Pyramid AG mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2022 – Ergebnisprognose nach vorläufigen Berechnungen übertroffen Konzernumsatz 2022 mit EUR 95,7 Mio. im Rahmen der Prognose (EUR 95,5 Mio.)

Konzern-EBITDA von EUR 6,0 Mio. und Konzern-EBIT von EUR 5,5 Mio. übertreffen nach vorläufigen Berechnungen Prognose 2022 (EBITDA: EUR 5,5 Mio. und EBIT: EUR 5,0 Mio.)

Prognose 2023 bestätigt: Wachstum beim Konzernumsatz von rund 13,5 % und überproportionale Steigerung bei EBITDA und EBIT geplant

Vorstandsvertrag von Andreas Empl vorzeitig bis 31. Januar 2026 verlängert München, 30. März 2023 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Der Pro-forma Konzernumsatz beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen auf etwa EUR 95,7 Mio. und liegt damit im Rahmen der im vierten Quartal 2022 konkretisierten Prognose in Höhe von EUR 95,5 Mio. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von etwa EUR 6,0 Mio. sowie das Konzern-EBIT vor den durch die HGB-Kapitalkonsolidierung bedingten Abschreibungen (insb. auf den Firmenwert) in Höhe von etwa EUR 5,5 Mio. liegen nach vorläufigen Berechnungen über der im vierten Quartal konkretisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (EBITDA: EUR 5,5 Mio. und EBIT: EUR 5,0 Mio.). Zum Wachstum der Pyramid AG hat im Geschäftsjahr 2022 ganz wesentlich die faytech AG beigetragen, während das Geschäft der Pyramid Computer GmbH aufgrund eines verhaltenen Geschäftsverlaufs im US-Markt und der Verschiebung von Großaufträgen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Auf Pro-forma-Basis[1] erzielte die Pyramid AG nach vorläufigen Berechnungen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Anstieg des Konzernumsatzes von 14,9 % auf etwa EUR 95,7 Mio. (Pro-forma 2021: EUR 83,3 Mio.) und ein Wachstum beim Konzern-EBIT vor HGB-Kapitalkonsolidierungsbedingten Abschreibungen von 8,0 % auf etwa EUR 5,5 Mio. (Pro-forma 2021: EUR 5,1 Mio.). Nach HGB im Konzernabschluss vorgeschriebene durch die Erstkonsolidierung bedingte Abschreibungen werden jährlich bei etwa EUR 6,0 Mio. erwartet. Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG, kommentiert: „2022 war ein herausforderndes, aber auch erfolgreiches Jahr, insbesondere für unsere Tochtergesellschaft faytech AG, einen der führenden Hersteller von Touch-Lösungen und -Technologien im industriellen Umfeld und für den Point-of-Sale (POS). Umso mehr freuen wir uns, dass wir in der Gruppe, wie versprochen, im Gesamtjahr 2022 ein zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum erzielen konnten. Wir blicken mit Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr 2023 und sind überzeugt, trotz eines aktuell von großen Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfelds, unser Geschäft mit Fokus auf Produktentwicklungen und Internationalisierung weiter zu beschleunigen.“ Prognose bestätigt Der Vorstand der Pyramid AG bestätigt die am 23. November 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Erwartet werden weiterhin ein Konzernumsatz von rund EUR 108,5 Mio. sowie ein Konzern-EBITDA von rund EUR 7,5 Mio. und ein Konzern-EBIT vor HGB-Kapitalkonsolidierungsbedingten Abschreibungen von rund EUR 6,5 Mio. Dies entspricht im laufenden Jahr einem zu erwartenden Wachstum beim Konzernumsatz von rund 13,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer überproportionalen Steigerung bei EBITDA und EBIT. Die Prognose steht unter der Annahme sich nicht weiter verschlechternder konjunktureller und industrieller Rahmenbedingungen. Zudem hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 29. März 2023 den auslaufenden Vorstandsvertrag von Andreas Empl vorzeitig bis 31. Januar 2026 verlängert. Andreas Empl wurde 2017 in den Vorstand der Pyramid AG berufen. Als Vorstandssprecher leitet er die Unternehmensgruppe in gemeinsamer Verantwortung mit Peter Trosien (COO) und Arne Weber (CTO). Die Vorstandsverträge von Peter Trosien (COO) und Arne Weber (CTO) haben ebenfalls eine Laufzeit bis 31. Januar 2026. Diese Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet frühzeitig die weitere Fortsetzung des erfolgreichen und profitablen Wachstumskurses der Pyramid AG. Hinweis:

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Abschlussprüfer und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Die Pyramid AG erstellt aktuell erstmalig zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 einen Konzernabschluss. Der Konzernabschluss 2022 wird am 19. Juni 2023 veröffentlicht. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBIT wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK [1] Die Konsolidierung des faytech Konzerns erfolgt ab dem 1. Januar 2022. Die Pro-forma Ergebnisse 2021 sind unter der Annahme, dass der faytech Konzern bereits im Geschäftsjahr 2021 konsolidiert worden wäre.

