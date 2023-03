S&P 500 Index: Kaufsignal möglich

Die Märkte zeigen sich in den letzten Tagen nach dem Banken-Crash weiterhin volatil, eindeutige Anzeichen für die Wiederaufnahme einer Aufwärtsbewegung zeigt derzeit allerdings der marktbreite US-Index S&P 500. Dieser konnte zur Wochenmitte nämlich einen sich öffnenden Keil zur Oberseite auflösen und suggeriert damit ein Kaufsignal.

Größere Verluste als 3.808 Punkte aus Mitte März kamen im Zuge des kleinen Banken-Crashs nicht mehr zustande, diese liegen zu dem noch höher als die Vorgängertiefs aus Ende Dezember, womit immer noch eine Aufwärtsvariante für den S&P 500 Index abgeleitet werden kann.

Der Anstieg über den EMA 200 sowie die Kursmarke von 4.000 Punkten hat dem Barometer nun vorläufiges Aufwärtspotenzial an 4.050 und darüber in den Bereich von 4.078 Punkten verschafft, es könnte in dieser Woche sogar an 4.100 Punkte weiter rauf gehen.

Ein negatives Szenario für das Barometer würde sich dagegen unterhalb von 3.950 Punkten ergeben, hier wären dann rasch Abschläge auf 3.909 und den Bereich um 3.865 Punkten zu erwarten. Anzeichen für einen solchen Fall gibt es allerdings nicht.