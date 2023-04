EQS-Adhoc: Fast Finance 24 Holding AG: Die Fast Finance 24 Holding AG unternimmt rechtliche Schritte gegen sharedeals.de und Alexander Schornstein wegen der Verbreitung eines verunglimpfenden Blogbeitrags

EQS-Ad-hoc: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Fast Finance 24 Holding AG: Die Fast Finance 24 Holding AG unternimmt rechtliche Schritte gegen sharedeals.de und Alexander Schornstein wegen der Verbreitung eines verunglimpfenden Blogbeitrags



03.04.2023 / 15:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, den 03. April 2023 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN DE000A1PG508) gibt bekannt, eine renommierte Berliner Anwaltskanzlei mit dem rechtlichen Vorgehen wegen eines am Freitag, 31.03.2023 um 11:06 Uhr auf der Website sharedeals.de veröffentlichten verunglimpfenden Blogbeitrag des Autors Alexander Schornstein („Fast Finance 24: Achtung, Warnung vor Totalverlust!“) beauftragt zu haben.



Weiter prüft Fast Finance 24 Holding AG mögliche, sich aus dieser Angelegenheit ergebene Schadenersatzansprüche gegen sharedeals.de und Alexander Schornstein. Die Frage einer Marktmanipulation steht ebenfalls im Raum.



Sören Jensen, Vorsitzender des Vorstands der Fast Finance 24 Holding AG: „Der am letzten Freitagvormittag von Herrn Alexander Schornstein über das Portal sharedeals.de veröffentlichte Beitrag verstößt gegen presserechtliche Grundregeln. Vor Veröffentlichung des Beitrags hatten wir keine Möglichkeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Zudem liegt eine unzulässige Verdachtsberichterstattung vor, die uns in unserem Unternehmenspersönlichkeitsrecht verletzt. Herr Schornstein sollte so etwas als langjähriger, über die Plattform sharedeals.de veröffentlichender, Autor wissen. Zum Schutz aller Aktionäre sind wir gezwungen, gegen diesen irreführenden Beitrag vorzugehen. Wie bereits früher schon kommuniziert, bleibt die Aktie der Fast Finance 24 Holding AG ein langfristig gutes Investment.“



Über die Fast Finance 24 Holding AG

Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) ist ein börsennotiertes FinTech-Unternehmen. FF24 investiert weltweit in Internet- und Technologieunternehmen und entwickelt diese operativ weiter. Dabei umfasst der Branchenfokus die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation, E-Commerce und IT.

Der unternehmenseigene E-Mail-Anbieter OK.de hat derzeit mehr als 2,3 Mio. registrierte Nutzer, die über den Messenger-Dienst OK.secure nicht nur sicher miteinander kommunizieren, sondern zudem ab Liveschaltung der „OK.secure Crypto Wallet“ im zweiten Quartal 2023 untereinander Krypto-Währungen erwerben, handeln und verwalten können. Die Plattform unterstützt dabei aktuell 40 Blockchains und mehr als 100.000 Assets.

Darüber hinaus bietet FF24 durch seine Tochterunternehmen ff24 Payments, ff24 Pay und ff24 Rent innovative Zahlungsverarbeitungslösungen und Standard-Banking-Prozesse.



Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden.