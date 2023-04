EQS-News: Compleo Charging Solutions AG: Planmäßige Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

EQS-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Compleo Charging Solutions AG: Planmäßige Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



03.04.2023 / 07:39 CET/CEST

Amtsgericht Dortmund ordnet Eigenverwaltung an | Gespräche mit potentiellen Investoren dauern an Dortmund, 03. April 2023 – Das Amtsgericht Dortmund hat am 01. April 2023 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Compleo Charging Solutions AG sowie der Compleo Charging Technologies GmbH planmäßig eröffnet. Zum Sachwalter für die beiden Gesellschaften bestellte das Gericht Herrn Rechtsanwalt Martin Lambrecht mit Sitz in Düsseldorf, der zuvor bereits als vorläufiger Sachwalter tätig war. Die Compleo Charging Solutions AG sowie die Compleo Charging Technologies GmbH hatten am 20. Dezember 2022 die Eröffnung von (vorläufigen) Eigenverwaltungsverfahren beantragt, denen das Gericht am 23. Dezember 2022 entsprochen und jeweils die Eigenverwaltung angeordnet hat. Der Geschäftsbetrieb der Compleo Charging Solutions AG sowie der Compleo Charging Technologies GmbH wird auch nach der Verfahrenseröffnung in vollem Umfang fortgeführt. Die Vorstandsmitglieder üben im Eigenverwaltungsverfahren weiterhin ihre Funktionen aus und werden auch zukünftig bei der Restrukturierung der Compleo-Gruppe vom Generalbevollmächtigten Jochen Sedlitz der Kanzlei GRUB BRUGGER unterstützt. Bereits im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wurde ein strukturierter M&A-Prozess aufgesetzt und intensive Verhandlungen mit mehreren potenziellen Investoren geführt. Diese Verhandlungen werden im eröffneten Eigenverwaltungsverfahren fortgesetzt und dauern derzeit noch an. Über Compleo: Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

Pressekontakt:

Katrin Osburg

EPOS Marketing

E-Mail: compleo@epos-marketing.com



IR-Kontakt:

Carsten Fricke

IR Manager

E-Mail: ir@compleo-cs.de





