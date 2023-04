Fedex stellt sich neu auf - Mehr Dividende geplant

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der Post-Konkurrent Fedex strukturiert sich zwecks Kosteneinsparungen um. Der US-Konzern will sein operatives Geschäft konsolidieren. Dabei sollen die beiden bislang getrennt betriebenen Zustellernetze in der Luft und auf dem Land zu einem Netz zusammengefasst werden. Bis Juni 2024 sollen die dafür erforderlichen Maßnahmen abgeschlossen sein, teilte der Logistikkonzern am Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag mit. Bis 2025 könnten so 4 Milliarden US-Dollar gespart werden, wovon auch die Aktionäre profitieren sollen.

Für 2024 plant Fedex eine Dividende von 5,04 US-Dollar je Anteil auszuschütten und damit 0,44 Dollar mehr als bislang avisiert. Die zusammengelegten Einheiten sollen vom jetzigen Konzernchef Raj Subramaniam geleitet werden. Er steht seit gut einem Jahr an der Spitze. Die Aktie legte vorbörslich um drei Prozent zu./lew/jha/