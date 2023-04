Sunrise lanciert als erste Telekomanbieterin Mobile Private Network (MPN) über 5G zusammen mit Nokia

Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise baut ihr Angebot an intelligenten 5G-Lösungen weiter aus und führt als erste Telekomanbieterin der Schweiz eine dedizierte Mobile Private Network Lösung über 5G zusammen mit Nokia ein.

Die massgeschneiderten Campus-Netzwerke bieten eine Reaktionsfähigkeit in Echtzeit, garantierte Bandbreiten sowie einen sicheren Datenfluss innerhalb der firmeneigenen Kommunikationsnetzwerke und eignen sich daher insbesondere für Produktions-, Gesundheits-, Logistik- und Bauunternehmen.

Sunrise arbeitet bei der Bereitstellung der Mobile Private Network mit Nokia als einem starken Technologiepartner zusammen.

Sunrise hat bereits mit der Implementierung von Mobile Private Networks bei mehreren Unternehmen begonnen - beispielsweise mit einem Proof-of-Concept mit Syngenta. MPNs werden künftig die Basis sein für neue Anwendungen in intelligenten Geschäftskonzepten. «Mit ihrem Mobile Private Network über 5G wird Sunrise zu einer führenden Netzbetreiberin der Schweiz, die Unternehmen private, komplett autarke Funknetze an ihren Standorten anbietet. Unsere Kunden profitieren dadurch von unseren Kernkompetenzen bei Planung, Aufbau und Betrieb eines weltweit führenden Mobilfunknetzes, das höchstmögliche Sicherheitsstandards bietet», sagt Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise. «Durch die vollständige Vernetzung von Mitarbeitenden, Maschinen, Prozessen und Applikationen macht die MPN-Lösung von Sunrise Unternehmen den Weg frei, um ihre Transformation hin zu den digitalen Geschäftsfeldern weiter voranzutreiben und auf die nächste Stufe zu bringen.» Dedizierte Mobile Private Networks (MPN) sorgen dafür, dass kritische Betriebsdaten die eigenen Unternehmensinfrastrukturen nie verlassen, was bei der Kommunikation zwischen Mitarbeitenden, Maschinen und verschiedenen Unternehmensstandorten für die höchstmögliche Sicherheit sorgt. Möglich machen dies Mobilfunkanlagen auf dem Campus der Unternehmen. Diese bieten alle Vorteile des Mobilfunk-Standards 5G: hohe Geschwindigkeiten auf Glasfaser-Niveau und geringe Latenz bei der Datenübertragung. Damit werden eine unterbruchsfreie Echzeitkommunikation sowie massive Kapazitäten für das Internet of Things (IoT) von bis zu 1 Million vernetzter Geräte pro Quadratkilometer möglich. Zusätzlich bietet Sunrise ihren Kunden ein dediziertes Services Management sowie garantierte Service Level Agreements (SLAs). Erste MPN Zusammenarbeit mit renommiertem Technologiepartner Nokia Für die dedizierte MPN Lösung arbeitet Sunrise mit dem führenden Technologiepartner Nokia zusammen. Sunrise ist ein zertifizierter Nokia Partner und verfügt über einen ausgezeichneten Zugang zu den Lösungen, Fachkenntnissen und Ressourcen des Unternehmens. Stephane Haulbert, Nokia Global Partner Sales Europe: «Wir freuen uns sehr, Sunrise Business in unserem breiten Partner-Ökosystem willkommen zu heissen. Durch die Zusammenarbeit mit Sunrise bauen wir unsere Reichweite aus und transformieren ganze Branchen mit unseren führenden Kommunikationslösungen, die Unternehmen produktiver und sicherer machen sowie ihnen ein noch besseren Schutz bieten». Nokia hat weltweit unternehmenskritische Netzwerke für mehr als 2’600 führende Unternehmenskunden in den Bereichen Transport, Energie, Grossunternehmen, Produktionsindustrie, Webscale und im öffentlichen Sektor implementiert. Das Unternehmen hat zudem seine Expertise auf mehr als 560 grosse Private Wireless-Kunden weltweit in einer Reihe von Sektoren ausgebaut und wird von zahlreichen Branchenanalysten als der weltweit führende Anbieter von Private Wireless-Netzwerken genannt. «Wir freuen uns sehr, die erste Schweizer Telekomanbieterin zu sein, die mit Nokia zusammenarbeitet, um unseren Kunden diese MPN-Lösung anzubieten. Dabei profitieren wir unter anderem vom weitreichenden Nokia Partner-Ökosystem, das namhafte Applikations-, Geräte- und Domain-Anbieter umfasst», ergänzt Robert Redeleanu. Erste Projekte gestartet Sunrise hat bereits bei mehreren Unternehmen mit der Umsetzung von Mobile Private Networks begonnen, so wird derzeit ein Proof-of-Concept mit Syngenta durchgeführt. MPNs bilden die Basis für neue Anwendungen beispielsweise in der Smart Factory. Sunrise will Unternehmen auf ihrem Weg zu intelligenteren und digitaleren Geschäftsfeldern bestmöglich unterstützen. Weitere Einsatzgebiete von MPNs sind die Logistik, das Gesundheits- und Bauwesen. Neben der dedizierten Mobile Private Network Lösung bietet Sunrise auch Hybrid Mobile Private Network sowie weitere Ansätze und wird solche Lösungen schrittweise, entsprechend den Kundenbedürfnissen anbieten. Die Kunden werden dabei mit gezielter Beratung sowie massgeschneiderten Lösungen unterstützt. Mehr Informationen: https://sunrise.ch/b2b/mpn Pressemitteilung (PDF)

Nokia Communications, Corporate Press.Services@nokia.com Über Nokia Wir bei Nokia entwickeln Technologien, die der Welt helfen, gemeinsam zu handeln. Als Innovationsführer im Bereich B2B-Technologie leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Netzen, die erkennen, denken und handeln, indem wir unsere Arbeit in Mobilfunk-, Festnetz- und Cloud-Netzen nutzen. Darüber hinaus schaffen wir Werte durch geistiges Eigentum und langfristige Forschung, angeführt von den preisgekrönten Nokia Bell Labs. Service Provider, Unternehmen und Partner auf der ganzen Welt vertrauen auf Nokia, wenn es um die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger Netze geht - und arbeiten mit uns zusammen, um die digitalen Dienste und Anwendungen der Zukunft zu entwickeln. Über Sunrise Sunrise GmbH, ein Tochterunternehmen und in vollständigem Besitz von Liberty Global, ist das grösste private Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und erbringt führende Mobilfunk-, Internet-, TV- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden. 2022 erzielte Sunrise mit ihren rund 2780 Mitarbeitenden einen Gesamtjahresumsatz von CHF 3.03 Milliarden und ein segmentbereinigtes EBITDA von CHF 1.10 Milliarden. Mit ihrem hybriden Fiber-Netz, das Festnetz-Infrastrukturen und ein weltweit führendes Mobilfunknetz kombiniert, ist Sunrise die führende Breitband-Internet-Anbieterin der Schweiz.

