CONTINENTAL - Die Bullen müssen dranbleiben!

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 66,820 € (XETRA)

Zum Start der neuen Handelswoche geben die Käufer vor allen Dingen in der Continental-Aktie richtig Gas. Diese kann derzeit knapp 3 % zulegen und führt damit die Gewinnerliste im DAX an. Aus charttechnischer Sicht sind die Käufe extrem wichtig und sollten sich nach Möglichkeit bis zur Schlussglocke halten. Dann bestünde immerhin die Chance, dass die Bullen den Stabilisierungsversuch seit Mitte März weiter vorantreiben. Setzen sich die Bullen nachhaltig durch, sollten Gewinne auf 72-74 EUR möglich sein. Im Idealfall kann sogar der mittelfristige Bullenmarkt fortgesetzt und ein neues Jahreshoch erreicht werden.

Die ebenfalls im März begonnene Korrektur zeigt jedoch, dass es für die Bullen nicht leicht wird. Daran ist auch die Tatsache schuld, dass die Aktie in den vergangenen Monaten gut gelaufen ist. Zudem ist der Preisbereich um 76 EUR eine mittelfristige Widerstandszone. Sollten die bullischen Bemühungen jetzt ins Leere laufen, könnten kurzfristige Abgaben auf 62-58 EUR folgen. Hier trifft man jedoch auf eine gewisse Unterstützungszone.

Fazit: In der Continental-Aktie arbeiten die Käufer heute an einem bullischen Signal. Dafür sollte die Aktie mit einem spürbaren Plus aus dem Handel gehen. Gelingt dies, könnte eine neue Kaufwelle folgen. Unter 64 EUR sollte die Aktie aber dann nicht mehr zurückfallen. Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Wochen birgt das Set-up jedoch einige Risiken.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)