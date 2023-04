EQS-News: BodyClub wird Teil der EasyMotionSkin Tec AG und zum EasyMotionSkin BodyClub

EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

BodyClub wird Teil der EasyMotionSkin Tec AG und zum EasyMotionSkin BodyClub



11.04.2023 / 13:41 CET/CEST

BodyClub wird Teil der EasyMotionSkin Tec AG und zum EasyMotionSkin BodyClub Vaduz/Triesen, 11.04.2023. Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Dezember 2021 und einem erfreulichen Jahr 2022 setzt EasyMotionSkin den nächsten strategischen Schritt und integriert das deutsche Unternehmen BodyClub 24 GmbH. Die EMS-Boutique-Studios basieren auf einem einzigartigen Franchise-Modell und arbeiten seit ihrer Gründung mit dem EasyMotionSkin Trainingssystem. Mit ihrer neuen Bezeichnung als „EasyMotionSkin BodyClub“ werden sie auch namentlich der Premiummarke zugeordnet. Kunden bietet der EasyMotionSkin BodyClub ein attraktives EMS-Training mit der BodyClub-App, die ein synchronisiertes Training ermöglicht – das heißt, Trainingsübungen und Impulse sind optimal aufeinander abgestimmt. Potenziellen Betreibern bietet der EasyMotionSkin BodyClub ein einsatzbereites und zukunftsorientiertes Franchisekonzept mit hybridem Trainingsmodell für Studio und Zuhause, das Unternehmern, Investoren, Quereinsteigern sowie Gründern ein chancenreiches Business mit einer etablierten Premiummarke im gehobenen Fitnessmarkt ermöglicht. „Die Integration des EasyMotionSkin BodyClub in die EasyMotionSkin Tec AG ist eine sinnvolle Maßnahme, von der beide Seiten nachhaltig profitieren. Mit dem eigenen Franchise-Modell im Unternehmen bleibt EasyMotionSkin selbstverständlich auch künftig Systemlieferant, erhält weitere Point of Sale-Standorte im Kernmarkt und wird durch Skalierungseffekte neues Umsatzpotenzial generieren sowie die Technologieführerschaft zusätzlich stärken. Unser Produkt wird mit erstklassigem Videocontent zu animierten Trainings erweitert und damit adressieren wir eine neue Zielgruppe, die dieses Angebot besonders wertschätzt. Der EasyMotionSkin BodyClub wiederum freut sich über zusätzliche Manpower, Ressourcen und Infrastruktur – und damit über mehr Marketing-Effekte, Reputation und Effizienz bei der Produkt- und Systementwicklung. Wir haben ambitionierte Pläne und wollen neue Standorte insbesondere in der D-A-CH Region realisieren.“ begründet EasyMotionSkin Vorstand Jürgen Baltes die Vorteile. Am 4. März 2023 wurde ein EasyMotionSkin BodyClub in München als repräsentatives Flagship eröffnet. ÜBER EASYMOTIONSKIN TEC AG: Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. www.easymotionskin.com

Kontakt:

EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltes (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

mail: ir@ems.ag

