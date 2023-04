HelloFresh-Aktie: Kaufinteresse nach positivem Analystenvotum

Die Aktie von HelloFresh gewinnt heute 4,71 Prozent auf 23,33 EUR. Grund ist dieses sehr positive Analystenvotum für die Aktie:

J.P. Morgan hebt den Daumen

Analyst Marcus Diebel von J.P. Morgan sorgte heute bei der Aktie von HelloFresh für den kräftigen Kursanstieg, indem der Marktbeobachter sein Votum für die Aktie, nach zuletzt bärischen Kommentaren, deutlich abänderte.

So schrieb er in einer am Dienstag veröffentlichten Studie, dass es mittlerweile kaum noch Indikatoren für weitere Abverkäufe und Kursverluste gebe. Dementsprechend habe sich seiner Meinung nach das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Aktie zum Positiven gewandelt.

Lob für HelloFresh

Als Reaktion darauf stieg die Aktie kräftig und könnte demnächst ein neues zwei Monatshoch markieren. Die Hochstufung um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" war aber nicht das Einzige, was Anleger heute bei der Aktie in Kaufstimmung brachte.

Zusätzlich lobte Diebel nämlich noch den neuen operativen Schritt von HelloFresh sich auf Ready-to-Eat Mahlzeiten zu konzentrieren, anstatt sich weiter rein auf das Liefern von Zutaten zu fokussieren. Auch nannte der Analyst die Aktie "aktuell günstig".

Fazit:

Durch die Meldung macht HelloFresh einiges an verlorenen Boden gut, befindet sich aber immer noch in einem deutlichen Abwärtstrend. Um diesen verlassen zu können, braucht es wahrscheinlich starke fundamentale Signale, die eine Rally auslösen. Die nächste Chance darauf gibt es bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 27.April. Bis dahin sollten kaufbereite Anleger auch noch mit einer Transaktion warten.

Achtung: Der Autor hält folgende angesprochene Wertpapiere, woraus sich Interessenkonflikte ergeben können: HelloFresh