Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Cardiol Therapeutics Inc Unternehmen: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 11.04.2023 Kursziel: USD 3,60 (EUR3,30) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research hat die Coverage von Cardiol Therapeutics Inc (ISIN: CA14161Y2006) aufgenommen. Das Rating von Analyst Christian Orquera ist BUY bei einem Kursziel von USD 3,60 (EUR3,30). Zusammenfassung: Cardiol Therapeutics Inc. (Cardiol) ist ein Biotech-Unternehmen mit einer Produktpipeline im klinischen Stadium, die sich auf durch Entzündungsprozesse ausgelöste Herzerkrankungen konzentriert. Der führende orale Arzneimittelkandidat ist CardiolRxT, ein pharmazeutisch hergestelltes Präparat, dessen aktiver Wirkstoff Cannabidiol ist. Cannabidiol hat in mehreren präklinischen Studien starke entzündungshemmende, antifibrotische und herzschützende Eigenschaften gezeigt. Die Leitindikation von CardiolRxT ist die wiederkehrende Perikarditis (RP - Entzündung des Herzbeutels), für die das Unternehmen eine offene US-Pilotstudie der Phase II mit 25 Patienten durchführt. Das Unternehmen rechnet Anfang 2024 mit ersten Wirksamkeitsergebnissen, die einen wichtigen Meilenstein für Cardiol darstellen. Die zweite Indikation von CardiolRxT ist die akute Myokarditis (AM - Herzmuskelentzündung), für die derzeit eine internationale Phase-II-Studie mit 100 Patienten durchgeführt wird. Wir erwarten Wirksamkeitsergebnisse bis H2 2024. Beide Indikationen, RP und AM, würden CardiolRxT für den Orphan-Drug-Status in den USA und der EU qualifizieren, wodurch CardiolRxT nach der Zulassung eine siebenjährige Marktexklusivität erhalten könnte. Es gibt keine zugelassene Erstlinientherapie für RP und AM, und die Leistung der derzeitigen Standardbehandlung ist insbesondere bei lebensbedrohten Hochrisikopatienten schlecht. CardiolRxT hat das Potenzial, der neue Behandlungsstandard für RP und AM zu werden. Wir schätzen konservativ, dass CardiolRxT im Falle einer Zulassung einen Umsatz von >USD470 Mio. in RP in den USA und >USD960 Mio. in AM in den USA/EU erzielen könnte. Wir gehen davon aus, dass positive Phase-II-Daten von CardiolRxT in RP einen erheblichen Mehrwert für das Unternehmen schaffen und einen starken Anstieg des Aktienkurses auslösen werden. Wir beginnen die Coverage von Cardiol mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von USD 3,60 (EUR 3,30). First Berlin Equity Research has initiated coverage on Cardiol Therapeutics Inc (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera's rating is BUY with a price target of USD 3.60 (EUR3.30). Abstract: Cardiol Therapeutics Inc (Cardiol) is a biotech company with a clinical-stage product pipeline focusing on cardiac diseases triggered by inflammatory processes. The lead oral drug candidate is CardiolRxT, a pharmaceutically manufactured formulation whose active ingredient is cannabidiol. Cannabidiol has shown powerful anti-inflammatory, anti-fibrotic and cardioprotective properties in multiple preclinical studies. CardiolRxT's lead indication is recurrent pericarditis (RP - inflammation of the sac protecting the heart) for which the company is conducting a phase II open-label pilot US study in 25 patients. The company anticipates headline efficacy results in early 2024 which represent a key milestone for Cardiol. CardiolRxT is currently undergoing an international phase II study in 100 patients for a second indication, acute myocarditis (AM - heart muscle inflammation). We anticipate efficacy results in H2 2024. Both indications, RP and AM, would qualify CardiolRxT for orphan drug designation in the US and EU, giving CardiolRxT 7 years of market exclusivity upon approval. There is no approved first-line therapy for RP or AM and the performance of current standard of care, particularly in life-threatened high-risk patients, is poor. CardiolRxT has the potential to become the new standard of treatment in RP and AM. We conservatively estimate that if approved, CardiolRxT could achieve sales of >USD 470m in RP in the US and >USD 970m in AM in the US/EU. We expect positive phase II data from CardiolRxT in RP to add substantial value to the company and trigger a strong share price appreciation. We initiate coverage of Cardiol with a Buy rating and a USD 3.60 (EUR3.30) price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. 