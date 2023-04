ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Enel auf 7,80 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Enel von 7,60 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den italienischen Versorger werde 2023 zum Jahr der positiven Wende, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer Gewinnerholung dank einer vorteilhaften Entwicklung der Großhandels-Strompreise sowie einer sinkenden Verschuldung./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 18:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 00:15 / BST

