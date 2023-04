EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Änderung im Aufsichtsrat

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Personalie

Deutsche Payment A1M SE: Änderung im Aufsichtsrat



12.04.2023 / 16:14 CET/CEST

Änderung im Aufsichtsrat bei Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE gibt bekannt, dass sich im Aufsichtsrat Veränderungen ergeben haben. So ist Jan Frederik Valentin mit Wirkung zum 28. Februar 2023 aus dem Gremium ausgeschieden, auf ihn folgt nun Ingo Janssen. Berlin, 12. April 2023 – Infolge einer gerichtlichen Bestellung auf Antrag des Vorstands der Deutsche Payment A1M SE (ISIN DE000A2P74C5) ist Ingo Janssen, Hamburg, seit dem heutigen Tag neues Mitglied des Aufsichtsrats. Seine gerichtliche Bestellung gilt bis zur ordentlichen Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. Jan Frederik Valentin hat die Neuausrichtung der Deutsche Payment im Aufsichtsrat aktiv begleitet, wofür ihm Vorstand und Aufsichtsrat danken. Mit Ingo Janssen kommt nun ein Mitglied hinzu, welches in der Vergangenheit schon Mandate in verschiedenen Aufsichtsräten innehatte und darüber hinaus seit langer Zeit rund um die verschiedenen Themen aktiv ist, denen sich Gesellschaften am Kapitalmarkt stellen müssen. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

