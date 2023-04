ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Zementhersteller verfüge über reichlich Erfahrung in puncto CO2-Reduzierung in der Produktion, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie der Privatbank zum Themenkomplex Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die diesbezüglichen Ziele des Unternehmens seien angemessen, was auch für Investitionen und Desinvestitionen gelte sowie für die Kapitalausgaben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 15:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------