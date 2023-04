QIAGEN - Erste zarte Erholungstendenzen

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 42,530 € (XETRA)

Im mittelfristigen Bild ringt die Aktie von Qiagen seit Monaten darum, den übergeordneten Aufwärtstrend zu reaktivieren bzw. nicht doch noch in eine langfristige Korrekturphase einzubrechen. Dabei wäre jetzt die Verteidigung der Unterstützung bei 41,32 EUR ein wichtiger Schritt, denn darunter würde ein erneuter Abverkauf bis an den zentralen mittelfristigen Support bei 38,05 EUR drohen. Damit würde auch die Fortsetzung der Korrektur seit dem Hoch bei 51,56 EUR in Richtung 34,00 EUR immer wahrscheinlicher.

Zu Beginn des Monats ist es den Bullen also gelungen, den Abwärtstrend der letzten Wochen zu stoppen und eine wichtige Erholung an der 41,32-EUR-Supportmarke zu starten. Damit diese auch Bestand hat, sollte die Abwärtstrendlinie, die am Dienstag überschritten wurde, nicht mehr gebrochen werden. Zudem müsste die Aktie von Qiagen jetzt auch den Widerstand bei 43,19 EUR aus dem Weg räumen. Darüber könnte dann eine Erholungsphase bis 44,56 EUR führen. Allerdings sollte man sich dort auf einen Konter der Bären einstellen. Erst über der Hürde wäre der kurzfristige Abwärtstrend seit Anfang Januar gestoppt.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)