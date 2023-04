AKTIE IM FOKUS: Hensoldt auf Rekordhoch erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die prominente Darstellung von Hensoldt in der ARD-Sendung "Wirtschaft vor acht" am Vorabend scheint bei einigen Anlegern das Interesse an dem Rüstungskonzern geweckt zu haben. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel in der Spitze im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als 6 Prozent an auf 37,28 Euro. Sie ließen damit das bisherige Xetra-Hoch von Mitte März bei gut 36 Euro hinter sich.

In dem gut vierminütigen Beitrag stellte die Moderatorin unter anderem den deutschen Rüstungshersteller Hensoldt und die italienische Leonardo vor. Daraufhin schnellte der Aktienkurs am Vorabend auf nachbörslichen Handelsplattformen in die Höhe.

Die Aussicht auf die Teilhabe an Rüstungsprojekten im Zuge steigender Verteidigungsausgaben infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine treibt Aktien von Rüstungsunternehmen wie Hensoldt und Rheinmetall schon länger an. Vor Beginn des Krieges hatten die Hensoldt-Papiere noch um die 12 Euro gekostet./bek/mis