Boeing: Problemkind 787 MAX

Nach der steilen Rallye des Boeing-Papiers zwischen Ende September und Mitte Februar pendelte sich die Aktie schließlich zwischen den Kursmarken um 192,30 bis 218,97 US-Dollar ein und läuft seitdem seitwärts. Klare Signale brachte die Aktie dadurch im Laufe dieses Jahres nicht hervor, allerdings belasten wieder neuerliche Negativschlagzeilen das Gemüt der Anleger. Insbesondere das bekannte Sorgenkind 737 MAX macht wieder von sich Reden und schickte die Kurse zuletzt ein Stück weit talwärts. Unter Umständen können sich hieraus schon wieder günstige Handelsansätze ergeben.

Negativschlagzeilen halten an

Kurzfristig könnte man durchaus ein Short-Investment bei anhaltender Schwäche in der Boeing-Aktie in Erwägung ziehen, dies allerdings erst bei einem Kursrutsch unter die Vorwochentiefs von 198,15 US-Dollar. Ziele könnten dann bei 192,41 und darunter im Bereich des EMA 200 sowie der Kursmarke von 185,26 US-Dollar ausgerufen werden. Eine überschießende Welle könnte sogar 173,85 US-Dollar heranreichen. Eine positive Auflösung der Handelsspanne mit einem Kurssprung mindestens über 218,97 US-Dollar würden dagegen bullische Marktteilnehmer auf den Plan rufen, Zugewinne an 223,23, 229,67 und womöglich noch 233,94 US-Dollar würden dann wahrscheinlich werden.