AUTO1 - Geht der Motor bald ganz aus?

Im Januar berichtete mein Kollege Sascha Gebhard über eine doppelte Analystenabstufung für die Aktie der Auto1 Group, einem Online-Spezialisten für den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen. Bekannt dürfte das Unternehmen vor allen Dingen mit der Marke "Wirkaufendeinauto.de" sein. Aus eigener Erfahrung kann ich übrigens sagen, dass sich Vergleichen beim Autoverkauf oft lohnt. Trotz einiger Warnungen habe ich im Jahr 2020 von Auto1 das beste Angebot bekommen, auch wenn die Unterschiede zu den anderen Angeboten nicht extrem groß waren. Die Abwicklung lief einwandfrei. Damals gab es aber wohl noch mehr Filialen. Inzwischen läuft der Prozess vorrangig online ab. Seit diesem Abstufungs-Tag kommt der Wert nicht mehr auf die Beine, steckt wieder tief im Abwärtssumpf. Eine Gegenbewegung stoppte jüngst erneut am EMA50 und am Abwärtstrend seit Januar.

Was erwarten Analysten für das laufende Jahr? Der Umsatz soll gegenüber 2022 leicht auf 6,37 Mrd. EUR sinken. Das Ergebnis soll sich auf -0,70 EUR je Aktie verbessern. Das würde ein EBITDA von in etwa -83 Mio. EUR und ein EBIT von -124 Mio. EUR bedeuten. Gewinne werden aktuell nicht vor 2025 erwartet, ein positiver Free Cashflow sogar erst 2026. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf knapp 1,4 Mrd. EUR. Einen ersten Hinweis, wie 2023 angelaufen ist, wird Auto1 am 3. Mai geben. Dann steht die Veröffentlichtung des Q1-Berichts an.

Aus technischer Sicht ist der Abwärtstrend auf sämtlichen Zeitebenen intakt. Solange die Aktie den EMA50 nicht aufknackt bzw. das Hoch bei 7,12 EUR überwindet, zeigt der Weg des geringeren Widerstands abwärts. Die nächsten Ziele lassen sich bei 5,91 und 5,41 EUR nennen. Erholungen dürften um 8,10 EUR ausgebremst werden. Mittel- bis langfristig Trigger für den Abschluss einer großen Bodenbildung sind derzeit meilenweit entfernt.

Fazit: Die Aktie von Auto1 gibt weiter ein trauriges Bild ab. Fehlt es auch im Mai an positiven Impulsen, dürften neue Tiefs nur mehr eine Frage der Zeit sein.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 6,53 6,37 7,07 Ergebnis je Aktie in EUR -1,71 -0,70 -0,23 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 0,2 0,2 0,2 PEG - - *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

