CALIDA Holding AG

Generalversammlung 2023 CALIDA Holding AG – alle Anträge angenommen



19.04.2023



Medienmitteilung CALIDA GROUP Sursee (Schweiz), 19. April 2023 Generalversammlung 2023 CALIDA Holding AG – alle Anträge angenommen An der ordentlichen Generalversammlung der CALIDA Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre heute alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Die bisherigen unabhängigen Verwaltungsrätinnen Laurence Bourdon-Tracol und Patricia Gandji sowie die unabhängigen Verwaltungsräte Stefan Portmann und Gregor Greber wurden für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Felix Sulzberger wurde von den Aktionärinnen und Aktionären neu als unabhängiger Präsident in den Verwaltungsrat gewählt. Zudem wurden Allan Kellenberger und Eric Sibbern als neue Verwaltungsräte sowie Thomas Stöcklin als neuer unabhängiger Verwaltungsrat gewählt. Die Verdienste des bisherigen Verwaltungsratspräsidenten Hans-Kristian Hoejsgaard sowie der bisherigen Verwaltungsräte Erich Kellenberger und Lukas Morscher, welche sich nicht mehr zur Wiederwahl stellten, wurden verdankt. Die vom Verwaltungsrat beantragte Dividende aus dem verfügbaren Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 0.60 pro Aktie und von CHF 0.55 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven wurde angenommen. Ebenso genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre der CALIDA Holding AG den Nachhaltigkeitsbericht 2022 sowie den Vergütungsbericht 2022, welche zur nicht-bindenden Konsultativabstimmung vorgelegt wurden. Darüber hinaus wurden die Anträge der Statutenänderungen zur Erfüllung der Anforderungen des revidierten Aktienrechts angenommen. Diese beinhalteten die Einführung eines Kapitalbands sowie Statutenänderungen aufgrund der Aktienrechtsrevision und zur Modernisierung bzw. Klarstellung dieser. Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse und Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2023 ist zu finden unter: https://www.calidagroup.com/de/investoren/#generalversammlung Für weitere Informationen: Calida Holding AG investor.relations@calidagroup.com Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Möbelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe mit über 2’500 Mitarbeitenden einen Umsatz von knapp CHF 324 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



