Reaktion auf die meisten Ergebnisse negativ | Netflix und Banken im Fokus

Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse fallen gemischt bis teils enttäuschend aus. Obwohl die Ergebnisse und Aussichten von Netflix nicht so schlecht sind, wie der erste Blick signalisiert, geht es leicht bergab. Die vielen Ergebnisse aus dem Finanzsektor zeigen wie zerrissen das Gesamtbild ist. Die Aktien der US Bancorp und von Western Alliance Bancorp tendieren nach den Zahlen fester, mit Ally Financial, Citizens Financial und Synchrony Financial in Folge der Ergebnisse unter Druck. Morgan Stanley tendiert nach den zufriedenstellenden Zahlen trotzdem schwächer. Heute Abend werden IBM und Tesla im Fokus stehen, wie auch SL Green.



00:00 - Intro

00:22 - Überblick

01:10 - Netflix | Streaming

06:11 - CDW warnt

07:35 - Morgan Stanley | Weitere Finanzwerte

09:45 - Bonität lässt nach

11:25 - Lithia Motors | Tesla

12:55 - United Airlines | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical

14:20 - Boeing | Teck

16:00 - Klage gegen Fox News

18:00 - Makroökonomie

18:45 - Umfrage Bank of America | Ausblick



