IRW-News: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt hält nach erneutem Abstecken von zusätzlichen 800 Hektar zur Erweiterung des Lithium-Cäsium-Projekts St-Denis nun einen Grundbesitz von insgesamt 26.373 Hektar

Coquitlam, British Columbia, 20. April 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz zwischen den Townships Sangster und Potter im Bezirk Cochrane, Ontario, durch Abstecken von 38 neuen Claims mit 799,8 Hektar Grundfläche, die an den Claim-Block Sangster angrenzen, erweitert hat. Damit verfügt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Optionsgeber über insgesamt 111 Claims auf 2.337 Hektar (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. November 2022). Die neu abgesteckten Claims befinden sich zu 100 % im Besitz von Canada Silver Cobalt Works.

Wichtige Punkte

- Die zusätzlichen 799,8 Hektar umfassen mehrere Pegmatite, die von Noranda im Jahr 1995 kartiert wurden, sowie eine 130 m breite und 1 km lange Zone, die von Noranda als Pegmatit interpretiert wurde.

- Damit erhöht sich der Grundbesitz von CCW auf 26.373 Hektar rund um den Case Lake-Batholith, sodass das Unternehmen eines der größten Landpakete in diesem geologischen Umfeld hält.

- CCWs Blöcke Sangster und St-Denis befinden sich in einem ähnlichen geologischen Umfeld wie das nahe gelegene Lithiumprojekt Case Lake von Power Metals.

Mit der neuen Absteckung erhöht sich die Gesamtfläche des Projekts St-Denis auf 26.373 Hektar (einschließlich 24.036 Hektar im Block St-Denis Main und 2.337 Hektar im Block Sangster). Damit umfasst das Projekt eines der größten Landpakete im aufstrebenden LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitgebiet Case Lake im Nordosten Ontarios. Das Konzessionsgebiet ist strategisch über einem für Pegmatitmineralisierungen idealen geologischen Milieu positioniert, was durch eine Reihe von Beobachtungen von Pegmatit in Aufschlüssen sowie in Bohrkernen in den Dateien der historischen Bewertungsarbeiten und staatlichen Kartierungen belegt wird. Das Projektgebiet ist das ganze Jahr über leicht zugänglich, liegt in der Nähe von Dienstleistungs- und Zulieferfirmen in den Bergbaugemeinden Timmins und Cochrane und befindet sich im Streichen eines bekannten LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitvorkommens (LCT-Pegmatitschwarm Case Lake).

Eckdaten des Konzessionsgebietes

Der Claim-Block Sangster ist ein separater Teil des größeren LCT-Pegmatitprojekts St-Denis östlich und nordöstlich von Cochrane, Ontario. Der Block Sangster befindet sich 38 km nordöstlich der Stadt Cochrane und ist ganzjährig über Forststraßen von der Detour Lake Mine Road aus erreichbar. Der Block St-Denis Main ist über die Translimit Road von Cochrane aus erreichbar. Siehe Abbildung 1 für Lage des Projekts.

Der Claim-Block Sangster befindet sich über dem nordwestlichen Kontakt zwischen dem Case Lake-Granit, einem entwickelten Granit des S-Typs, und dem archäischen Metasediment- und Metavulkangestein (und den begleitenden Gneisen) der Porcupine-Assemblage. Der Sangster-Block befindet sich 62 Kilometer nordwestlich des Lithium-Cäsium-Pegmatit-Schwarms Case Lake (Claims, die sich derzeit im Besitz von Power Metals Corp. befinden, Power Metals). Power Metals hat bedeutende Lithium- und Cäsiumgehalte in spodumen- und polluzitreichen Pegmatiten in den Gebieten West Joe Dyke und Main Dyke identifiziert, einschließlich 1,58 % Li2O (Lithiumoxid) über 15,0 m in Bohrung PWM-22-134 (siehe Pressemitteilung von Power Metals Corp vom 8. September 2022) und 6,74 % Cs2O über 5,0 m, von 11,0 bis 16,0 m Bohrtiefe in Bohrung PWM-18-126. Der Claim-Block Sangster von Canada Silver Cobalt deckt ein ähnliches geologisches Milieu ab wie das Lithium-Cäsium-Konzessionsgebiet Case Lake von Power Metals; der Block St-Denis Main deckt das Gelände nach Westen im Streichen des Konzessionsgebietes Case Lake ab.

Das Unternehmen hat umfangreiche Nachforschungen, Datenüberprüfungen und Datenzusammenstellungen durchgeführt und konnte eine Reihe von historischen Bewertungsberichten und staatlichen Aufzeichnungen von geologischen Daten und Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet zusammentragen. Diese neuen Claims im Claim-Block Sangster wurden als direktes Ergebnis dieser Datenüberprüfung abgesteckt, da die Geologen des Unternehmens in einer von Noranda Exploration Inc. im Jahr 1995 erstellten geologischen Karte (Ontario Assessment File Record 42H07SE0003) Hinweise auf ausbeißende Pegmatite fanden. Die von Norandas Geologen kartierten Pegmatite waren nicht gut beschrieben und es gibt nur wenige Informationen über ihre Mineralogie, sodass ihre Bedeutung möglicherweise übersehen wurde, da der Schwerpunkt von Noranda Exploration zu dieser Zeit auf Basismetallen lag. Zusätzlich zu den Pegmatitvorkommen interpretierte Noranda in ihrer Übersichtskarte ein Gebiet mit einer Streichlänge von etwa 1 km und einer Breite von 130 m als Pegmatit. Die Geologen des Unternehmens sind von diesen Ergebnissen ermutigt und dieses Gebiet wird ein Schwerpunkt der laufenden Arbeiten von Canada Silver Cobalt sein.

Canada Silver Cobalts nächste Schritte auf dem Block Sangster werden darin bestehen, die von Noranda identifizierten Pegmatitaufschlüsse zu erkunden, zu kartieren und zu beproben, um das Gebiet auf sein Lithium-Cäsium-Mineralisierungspotenzial zu untersuchen. Das Unternehmen wartet mit Spannung auf die Schneeschmelze, damit unsere Geologen das Konzessionsgebiet besuchen können, um die Merkmale der Aufschlüsse zu sehen und diese Fläche auf eine mögliche Lithium-Cäsium-Mineralisierung zu untersuchen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70188/2023-04-20_CCW_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Lage des Projekts St-Denis und des Claim-Blocks Sangster.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70188/2023-04-20_CCW_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Lage der durch Canada Silver Cobalt Works neu abgesteckten Claims.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70188/2023-04-20_CCW_DEPRcom.003.png

Abbildung 1. Geologischer Rahmen des Claim-Blocks Sangster.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Matthew Halliday, P.Geo. (PGO), President und COO von Canada Silver Cobalt Works Inc., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, genehmigt und erstellt.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) ein Lithiumkonzessionsgebiet, das Greenfield-Explorationsflächen über 230 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

