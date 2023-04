Unternehmen in Deutschland zahlen Rekord-Dividende

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Trotz schwieriger Rahmenbedingungen 2022 wollen börsennotierte Unternehmen in Deutschland einer Studie zufolge eine Rekordsumme an Dividenden an ihre Aktionäre zahlen. Die Gewinnausschüttungen summieren sich auf 75 Milliarden Euro, wie aus Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des isf Institutes for Strategic Finance an der FOM Hochschule hervorgeht. Damit werde die Bestmarke des Vorjahres um 9 Prozent übertroffen.

Vor allem Aktionäre der Dax -Konzerne profitieren vom Dividendensegen. Die 40 Konzerne der obersten deutschen Börsenliga schütten geschätzt insgesamt 52,5 Milliarden Euro aus. Allein die drei Autobauer Mercedes Benz, BMW und Volkswagen kommen den Angaben zufolge zusammen auf rund 15,5 Milliarden Euro für ihre Anteilseigner. Laut der Studie erhöhen 27 Konzerne ihre Dividende.

Im MDax schüttet nur knapp die Hälfte der 50 Unternehmen mehr aus als im Vorjahr. Dabei ist allerdings auch der Aufstieg von Schwergewichten wie Airbus vom MDax in den Dax zu berücksichtigen. Im SDax erhalten die Aktionäre von lediglich 24 der 70 Firmen mehr Geld. Bei 19 Unternehmen gehen die Anteilseigner leer aus.

Die Beteiligung der Aktionäre am Gewinn wird von der Hauptversammlung beschlossen und jeweils für das abgelaufene Geschäftsjahr gezahlt. In diesem Jahr erhalten Anteilseigner der 644 ausgewerteten börsennotierten Firmen also die Dividende für das Geschäftsjahr 2022./mar/DP/mis