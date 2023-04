Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartals-/Zwischenmitteilung

Zur Rose-Gruppe: Umsatz im ersten Quartal 2023 im Rahmen der Planung



20.04.2023 / 07:00 CET/CEST



Frauenfeld, 20. April 2023





Medienmitteilung Umsatz im ersten Quartal 2023 im Rahmen der Planung Konsequente Fortsetzung der Profitabilitätsmassnahmen im ersten Quartal 2023

Umsatzrückgang von 11.8 Prozent in Lokalwährung wie erwartet

Ausblick: Umsatz- und Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Die Zur Rose-Gruppe setzte die Fokussierung auf Profitabilität im ersten Quartal 2023 konsequent fort. Sichtbare Fortschritte folgten auf die ab August 2022 umgesetzten strukturellen Kosteneinsparungen, die insbesondere in Deutschland auf Basis von Logistik- und Integrationsmassnahmen sowie Produktivitätssteigerungen erzielt wurden. Des Weiteren wurden in den Segmenten Deutschland und Europa im Jahresvergleich die Marketingaufwendungen reduziert und gleichzeitig die Marketingeffizienz sowie die Bruttomarge signifikant verbessert. Diese Massnahmen führten zu einer plangemässen Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2023 mit einem Aussenumsatz[1] von CHF 424.1 Mio., entsprechend minus 11.8 Prozent in Lokalwährung bzw. minus 14.1 Prozent in Konzernwährung gegenüber der Vorjahresperiode. Dem geringeren Rückgang des konsolidierten Umsatzes von 3.8 Prozent im Vergleich zu den Aussenumsätzen von 14.1 Prozent liegt die Integration der Marke medpex und der Schliessung der Marke Eurapon im vierten Quartal 2022 zugrunde. Ohne das Schweizer Geschäft, dessen Umsätze mit Abschluss der Transaktion mit Medbase im Geschäftsjahr 2023 nicht mehr konsolidiert werden, verringerte sich der Aussenumsatz um 22.3 Prozent in Lokalwährung. In Deutschland reduzierte sich der Aussenumsatz wie geplant um 22.6 Prozent in Lokalwährung bzw. 25.9 Prozent in Konzernwährung auf CHF 232.4 Mio., wobei dem ersten Quartal 2023 noch ein kampagnenbedingt starkes erstes Quartal 2022 gegenüberstand. Der Umsatzrückgang im Bereich rezeptpflichtiger Medikamente auf Basis von Papierrezepten betrug 19.0 Prozent in Lokalwährung auf CHF 45.0 Mio. Im südeuropäischen Marktplatzgeschäft verringerten sich die Verkäufe um 17.7 Prozent in Lokalwährung bzw. 21.2 Prozent in Konzernwährung auf CHF 15.7 Mio. In der Schweiz stieg der Umsatz signifikant um 10.1 Prozent auf CHF 177.8 Mio. Der Aussenumsatz hat damit eine neue Ausgangsbasis für profitables Wachstum erreicht. Aufgrund der Konzentration auf potenzielle E-Rezept-Kunden in Deutschland, insbesondere mit einem chronischen Medikamentenbedarf, reduzierte sich die Anzahl aktiver Kunden[2] per Ende März 2023 gegenüber Ende Dezember 2022 um rund 0.9 auf 9.5 Millionen und im Jahresvergleich um rund 2.6 Millionen. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 konzentriert sich die Zur Rose-Gruppe weiterhin insbesondere auf ihren Massnahmenplan, um eine nachhaltige Basis für die Profitabilität und künftiges Umsatzwachstum zu schaffen. Die in 2022 umgesetzten strukturellen Massnahmen und Produktivitätssteigerungen werden ihre volle Wirkung in diesem Jahr entfalten und die Ergebnislage erneut stark verbessern. Wie bereits kommuniziert, erwartet die Zur Rose-Gruppe den Abschluss der Transaktion mit Medbase (Migros) im zweiten Quartal 2023, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde. Exklusive des Schweizer Geschäfts und unabhängig von der Hochlaufgeschwindigkeit des elektronischen Rezepts bestätigt das Management die am 23. März kommunizierten Erwartungen: Rückgang des Aussenumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich in 2023,

Verbesserung des EBITDA (bereinigt) auf minus CHF 20 Mio. bis minus CHF 40 Mio. in 2023,

Investitionsausgaben von CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio. in 2023,

EBITDA-Break-even (bereinigt) in 2024,

Mittelfristige EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent.

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.03.2023 1.1.-31.03.2022 Veränderung Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 424.1 493.4 -14.1% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in Lokalwährung -11.8% Zur Rose-Gruppe 402.8 418.9 -3.8% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung -1.4% Umsatz weitergeführter Geschäftsbereiche (ohne Schweizer Geschäft) Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 248.7 334.3 -25.6% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in Lokalwährung -22.3% Zur Rose-Gruppe 227.5 259.7 -12.4% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung -8.6% Märkte Deutschland Aussenumsatz 232.4 313.7 -25.9% Deutschland Aussenumsatz, in Lokalwährung 236 -22.6% Deutschland 211.2 239.3 -11.8% Deutschland, in Lokalwährung 203 -7.9% Schweiz 177.8 161.5 10.1% Europa 15.7 19.9 -21.2% Europa, in Lokalwährung 16 -17.7% Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Group Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Group Director Communications

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 4. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung 17. August 2023 Halbjahresergebnis 2023 (11:00 Uhr: Conference Call/Webcast) 19. Oktober 2023 Q3/2023 Trading Update Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste Online-Apotheke und einer der führenden Ärztegrossisten in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist mit starken Marken international präsent – darunter DocMorris, Deutschlands bekannteste Gesundheitsplattform. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet Zur Rose Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung. Sie verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. 2022 erzielten rund 2'700 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich mit rund 10 Millionen Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'837 Millionen. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz der Zur Rose-Gruppe zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von der Zur Rose-Gruppe beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. [2] Kunden, welche die Zur Rose-Gruppe entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.

