Intel: Unterstützung naht

Nachdem Intel in 2022 deutliche Kursverluste erlitten hatte, stabilisierte sich der Wert um 24,59 US-Dollar ab Mitte Oktober letzten Jahres und schlug in eine Seitwärtsbewegung mit einem oberen Deckel um 30,35 US-Dollar ein. Ende März schossen die Notierung einschließlich darüber hinaus und markierten um 33,84 US-Dollar ein erstes Verlaufshoch. Seitdem konsolidiert der Wert wieder talwärts und hat sich nun in den Bereich der einstiegen Hürde von 30,35 US-Dollar abwärts begeben. Hier müssen Käufer nun unbedingt intervenieren!

Zittern um Kaufsignal

Der letzte Tag dieser Handelswoche entwickelt sich zu einer Zitterpartie um die markante Unterstützung von 30,35 US-Dollar bei der Intel-Aktie. Gelingt es eine nachhaltige Stabilisierung in diesem Bereich zu vollziehen und zumindest über den EMA 200 bei 31,80 Euro zuzulegen, könnte noch einmal der Widerstandsbereich bei 33,13 US-Dollar in den Fokus rücken, darüber die zweite Zielzone um 36,30 US-Dollar. Ein Rutsch unter 28,90 US-Dollar würde dagegen für fortgesetzte Verluste auf 28,63 und womöglich noch 27,98 US-Dollar sprechen. Aktionismus ist aktuell nicht erforderlich, erst sollte eine Stabilisierung abgewartet werden!