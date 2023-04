Diese US-Aktie aus dem Biotech/Pharmasektor gefällt mir

Vericel Corp. - WKN: A12FU4 - ISIN: US92346J1088 - Kurs: 30,230 $ (Nasdaq)

Vericel Corporation ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, USA, das sich auf die Entwicklung von Zelltherapien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat sich seitdem darauf konzentriert, neuartige Therapien für Patienten mit schweren medizinischen Bedingungen anzubieten.

Das Hauptaugenmerk von Vericel liegt auf der Entwicklung von Zelltherapien zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Insbesondere hat sich das Unternehmen auf die Therapie von Knorpelschäden im Knie spezialisiert, die durch Verletzungen oder altersbedingten Verschleiß verursacht werden. Vericel hat zwei Hauptprodukte auf dem Markt: MACI und Epicel. MACI (Matrix-Induzierte Autologe Chondrozytenimplantation) ist eine Zelltherapie, die zur Behandlung von Knorpelschäden im Knie eingesetzt wird. Dabei werden körpereigene Knorpelzellen entnommen, in einem Labor vermehrt und dann auf einem speziellen Trägermaterial implantiert, um den defekten Knorpel im Kniegelenk zu ersetzen. Epicel ist eine Zelltherapie zur Behandlung von großflächigen Verbrennungen. Dabei werden körpereigene Hautzellen von einem betroffenen Patienten entnommen, in einem Labor vermehrt und dann auf die verbrannte Hautfläche des Patienten implantiert, um die Wiederherstellung der Haut zu fördern.

Charttechnischer Status quo: Zum Jahresbeginn 2023 konnte der Aktienkurs über die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 24 USD ausbrechen. Das ist positiv, es reicht aber nicht aus, um tatsächlich auf bullisch zu wechseln. Interessant wird die Aktie charttechnisch, weil sie die nachgeschaltete Barriere bei 31,60 USD attackieren kann. Seit 3. Februar pendelt der Kurs in einer engen Range unter von 31,60 USD. Am 9. Mai wird Vericel seine Quartalszahlen präsentieren. Der 9. Mai ist ein Event Risk. Das Ergebnis der Zahlen und der Ausblick am 9. Mai dürften darüber entscheiden, ob Vericel über 31,60 USD nachhaltig ausbrechen kann oder nicht. Steigt der Aktienkurs überzeugend auf Wochenschlusskursbasis über 31,60 USD an, beginnt dies ein Kaufsignal mittelfristig in Richtung 40,70 USD zu triggern. Geht der Aktienkurs vor dem Quartalsberichtstermin bereits über 31,60 USD, kann es ab 9. Mai dann doch zu einem Rückfall kommen.

Vericel Corp.

Vericel Corp. 2

💡Tipps und Tricks rund um stock3

So holen Sie das Maximum aus den Artikeln auf stock3.com

Dieses Widgets ist auf fast jedem Desktop ein Muss

In zwei Klicks voll auf dem stock3 Terminal durchstarten

Dies ist eines der größten Assets von stock3

So haben Sie Ihre Screener-Ergebnisse auch unterwegs dabei

7 häufige Fehlerquellen im stock3 Terminal

So ändern Sie den Namen von Basiswerten

Wären Sie mal unserem stock3-YouTube-Kanal gefolgt...

Darum sollten Sie unbedingt unserem stock3 YouTube-Kanal folgen

So speichern Sie mein perfektes stock3 Terminal Starter-Set – How to stock3 Webinar

NEU – So macht Knock-Out Trading Spaß! Unser neuer KO-Rechner: noch besser, noch intuitiver

Outperforming the peers? So verschaffen Sie sich schnell einen Überblick

NEU auf stock3 Terminal? KEIN Problem.

Wie man direkt über stock3.com Aktien und Produkte handelt!

So ersetzen Sie in stock3 die Kursliste oben durch eine eigene Watchlist!

stock3 Hack: Diese Chart-Funktion haben Sie noch nicht genutzt!

Trading & Depotübersicht für unterwegs | stock3 App

Archive, Zertifikate-Suche, Live-Ticker, Newsletter: Hier finden Sie alles Passende Knock-Outs & ETFs einfach finden – stock3 Webinar

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)