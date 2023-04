Edisun Power Europe AG: Aktionäre von Edisun Power genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung 2023

Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Zürich, 24. April 2023

Aktionäre von Edisun Power genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung 2023

Am Freitag, den 21. April 2023 fand die ordentliche Generalversammlung der Edisun Power Europe AG statt. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr gutgeheissen. An der Generalversammlung nahmen insgesamt 67 Aktionäre teil, die zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 72.9% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten. Horst H. Mahmoudi (Präsident), Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José-Luis Chorro López und Marc Klingelfuss wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr im Verwaltungsrat bestätigt. Die Generalversammlung beschloss die Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlage- reserven von CHF 1.60 pro Aktie, welche am 27. April 2023 ausbezahlt wird. Der Verwaltungsrat und das Management bedanken sich bei den Aktionären für die klare Zustimmung und für das entgegengebrachte Vertrauen. Das Protokoll und die Präsentation zur Generalversammlung sind auf der Website der Gruppe einsehbar. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 26. April 2024 in Zürich statt. Link zu Dokumenten der Generalversammlung: https://www.edisunpower.com/de/home-de/investoren/generalversammlung Für weitere Informationen Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung, u.a. dank seiner strategischen Partnerschaft mit der Smartenergy Group. Aktuell besitzt das Unternehmen 39 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich +41 44 266 61 20, www.edisunpower.com

