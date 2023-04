Nvidia: Chance von 58,16 Prozent p.a.!

Für Chiphersteller werden KI-Anwendungen wie Sprachalgorithmen wegen der hohen Rechenleistung immer wichtiger. So beläuft sich allein die Rechenleistung von ChatGPT schätzungsweise auf rund drei Millionen USD am Tag. Dies ist gleichbedeutend mit mehr als einer Milliarde Dollar pro Jahr. Je mehr Rechenleistung benötigt wird, desto mehr sind hochwertige Chips in großer Zahl im Einsatz. Analysten der Schweizer Großbank UBS unterstreichen bei den Chipproduzenten vor allem die Rolle von Nvidia. So habe OpenAI 10.000 Grafikprozessoren des US-Halbleiterkonzerns genützt, um ChatGPT zu trainieren. Die BofA betont die Vormachtstellung der Nvidia Corporation, welche am Markt der Grafikchips für hochkomplexe Rechenaufgaben einen Umsatzanteil von 85 Prozent hält.

Zum Chart

Die Nvidia-Aktie hat seit 13. Oktober 2022 gut 150 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer der Nasdaq. Zwar ging auch hier der Gewinn im vierten Quartal zurück, fiel aber zumindest höher aus als erwartet. Die Aktie wird mit einem erwarteten KGV 2023 von 82 bewertet und ist damit nicht mehr billig. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Nvidia nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 USD am 13. Oktober 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant durchbrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 227,56 USD überwunden und weiterer Boden gutgemacht. Seit 23. März 2023 hat das Aufwärts-Momentum nachgelassen, wodurch der Kurs eine Seitwärtsrange ausgebildet hat. Die Halbleiter von Nvidia sind aktuell zwar das Maß aller Dinge, nach einem Kursanstieg von 150 Prozent ist die Luft allerdings sehr dünn geworden. Die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung oder einer Fortsetzung der Seitwärtsrange ist größer geworden.