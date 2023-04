Puma auf dem Sprung.

In der vergangenen Woche gab es Grund zum Jubeln in der Chef-Etage von Puma. Die von Puma gesponserten Dortmunder haben die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen und Chancen auf den Meistertitel. Zudem sind mit dem AC Mailand und Manchester City zwei Mannschaften ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Anleger wollen dennoch noch nicht so recht in Feierlaune kommen. Die Aktie von Puma hinkt nicht nur dem MDAX® im laufenden Jahr deutlich hinterher. Während der Index für die mittelgroßen notierten Unternehmen um rund 10,5 Prozent zulegte, liegt das Papier des Sportartikelherstellers auf dem Niveau von Ende 2022. Was dem Management wohl noch weniger schmeckt: Die Aktie des großen Konkurrenten Adidas sprang seit Jahresbeginn über 20 Prozent nach oben.

Ein Grund für die gedämpfte Stimmung ist Bjorn Gulden. Der Wechsel des (Spiel-)machers von Puma zum großen Konkurrenten Adidas hat dem Sportartikelhersteller Puma hat Spuren hinterlassen. Sein Nachfolger, Arne Freundt hat jedoch längst seine Taktik gefunden. Dabei will er vor allem das Geschäft in China deutlich ausbauen. Bisher steuerte China nur rund fünf Prozent zum Gesamtumsatz bei. Darüberhinaus will Frendt Puma in den USA stärker im höherwertigen Segment positionieren. Dabei soll unter anderem eine neue Partnerschaft mit Popstar Rihanna helfen. So rechnet Freundt für das laufende Jahr mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen Bereich. Allerdings könnte die Marge unter Druck kommen. Der Lockdown in China führte 2022 zu starken Lieferengpässen. Viele Kunden bestellten daraufhin auf Vorrat und haben teilweise Probleme die hohen Warenbestände nun zu verkaufen. Dies geht oftmals nur mit Rabattaktionen. Mit einer Normalisierung der Margen rechnet der Puma-Chef erst in der zweiten Jahreshälfte. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Allerdings sind weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen.

Bei einer Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Puma erhalten Anleger eine fixe Zinszahlung. Notiert die Aktie am definierten Beobachtungstag auf Höhe der Barriere oder darüber wird der Nennwert zurückgezahlt. Notiert die Aktie jedoch am finalen Bewertungstag unterhalb der Barriere drohen Verluste. Aktuell liegt die Aktie bei EUR 56,84. Würden die Kondition jetzt fixiert, läge die Barriere somit bei EUR 42,63 (56,84 *75% = 42,63). Beim Express Plus-Zertifikat gibt es keine jährliche Zinszahlungen und die Laufzeit ist deutlich länger als die Laufzeit der Aktienanleihe Protect. Dafür sinken die vorzeitigen Rückzahlungslevels ab dem zweiten Jahr schrittweise bis auf 65% des Anfänglichen Referenzpreises. Die erzielbaren Rückzahlungsbeträge sind etwas höher als bei der Aktienanleihe Protect.

Chart: Puma Widerstandsmarken: 57,30/58,80/67,25 EUR Unterstützungsmarken: 50,00/53,60/56,20 EUR Die Aktie von Puma ging 2022 deutlich auf Talfahrt. Zum Jahresende fing sich das Papier und dreht wieder nach oben. Bei EUr 67,25 bildete die Aktie Anfang Februar ein Hoch ehe es noch einmal den Rückwärtsgang einlegte und auf rund EUR 50 sank. Seit Mitte März bildet die Puma-Aktie einen Aufwärtstrend und hat dabei die 50%-Retracementlinie wieder überwunden. Zwischen EUR 57,30 und 58,80 findet der Anteilsschein eine Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über diese Zone eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis EUr 67,25. Unterstützung findet die Aktie zwischen EUR 53,60 und 56,20. Puma in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 30.06.2021–24.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Puma in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.04.2018– 24.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Puma Aktienanleihe Protect HVB7SN* 100,00 %** 23.05.2024 Barriere: 75%***; Zinssatz: 9,6% p.a. Puma Express Plus Zertifikat HVB7SS* 1.010,00 EUR 24.05.2027 Barriere: 65%***; Höchstbetrag: 1.452 EUR

* Zeichnungsfrist bis 25.04.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2023; 13:30 Uhr; weitere Produkte auf Puma finden Sie hier.

