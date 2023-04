GNW-Adhoc: WHR Global veröffentlicht den 2023 Destination Services Benchmark Report "Ask the Expert"

^MILWAUKEE, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global (http://www.whrg.com)

(WHR), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der globalen Mitarbeiterentsendung, gab die Veröffentlichung seines internationalen 2023 Destination Services Benchmark Report mit dem Namen ?Ask the Expert" bekannt. WHR befragte 32 Unternehmen aus ihrem Netzwerk vertrauenswürdiger Anbieter von Bestimmungsorten, die weltweit 56 Länder abdecken. WHR ist der Ansicht, dass der Benchmarkbericht aktuellen und zukünftigen Kunden dabei helfen wird, ihre globalen Mobilitätsprogramme mit den Angeboten von Bestimmungsorten anderer Unternehmen zu vergleichen, die Mitarbeiter und Bevollmächtigte entsenden. Da die Unternehmen weiterhin um Talente konkurrieren, müssen die Entsendungsleistungen wettbewerbsfähig sein. Die Dienstleistungen am Zielort helfen entsandten Mitarbeitern bei der Eingewöhnung an ihrem neuen Standort und umfassen u. a. Folgendes: Orientierung in der Region, Anmeldung vor Ort, Mietverträge, Mietvertragsablauf und Hausverwaltung, Wohnungssuche, Hypothekenberatung, vorübergehende Unterbringung, Unterstützung von Ehegatt*innen und Partner*innen bei der beruflichen Orientierung, Hilfe bei der Einwanderung (Visa und Einwanderungsbestimmungen), Schulsuche für Kinder, Einfuhr von Haustieren, Sprach- und Kulturtraining sowie andere Eingliederungsdienste. Die Benchmarkdaten von WHR beziehen sich für die 56 Länder auf Folgendes: * Die durchschnittliche Anzahl der Tage, an denen Unternehmen Dienstleistungen am Zielort anbieten, und die Anzahl der empfohlenen Tage, aufgeschlüsselt nach Ländern (nach Berufseinsteigern, mittleren und leitenden Angestellten sowie nach unterschiedlichen Familiengrößen). * Die gängigsten Mietvereinbarungen für Expats, aufgeschlüsselt nach Land. * Dienstleistungen am Zielort mit den größten Schwierigkeiten, aufgeschlüsselt nach Land. * Ausreisedienste für Mitarbeiter, die einen Standort verlassen, nach Land. * Leichtigkeit bzw. Schwierigkeit, Kautionen zurückzuerhalten, und Zeitplan, nach Land. * Zusätzliche empfohlene Dienstleistungen am Zielort, nach Land. Sean Thrun, WHR Strategic Initiatives Manager, meinte dazu: ?Das Benchmarking von Dienstleistungen am Zielort hilft bei der Beantwortung wichtiger Fragen, die für das Engagement und die Bindung von Mitarbeitern entscheidend sind: Biete ich meinen Mitarbeitern genügend Unterstützung? Sollen wir Entsendungsdienste anbieten oder sind die Mitarbeiter in der Lage, dies selbst zu tun? Worauf sollten meine Mitarbeiter achten, wenn sie in dieses Land ziehen? Wenn Ihre Mitarbeiter hochspezialisiert und schwer ersetzbar sind, kann Sie diese Benchmark über das Level an Dienstleistungen anleiten, das Sie anbieten können, um Ihren Mitarbeitern zu helfen, die Entsendung mit offenen Augen anzugehen." Zu den Ergebnissen des umfassenden Benchmarkberichts gehören: * In Deutschland kann es bis zu 11 Monate dauern, bis eine Kaution zurückgezahlt wird, weil der Mieter bis zum Jahresende auf die Abrechnungen der Versorger warten muss. * Auf den Philippinen empfahl ein Anbieter von Dienstleistungen am Zielort mindestens zwei Tage Unterstützung für Mitarbeiter der Einstiegsstufe (für eine Person) und fünf Tage Unterstützung für Mitarbeiter der Führungsebene (für dreiköpfige Familien). Weitere Informationen entnehmen Sie dem Bericht. Sie können den vollständigen 2023 Destination Services Benchmark Report ?Ask the Expert" hier herunterladen (https://www.whrg.com/benchmark-destination-services-ask-an-expert/). Über WHR Global WHR Global (WHR) ist ein privates, kundenorientiertes Unternehmen für globales Entsendungsmanagement, das sich durch erstklassige Dienstleistungen und modernste, firmeneigene Technologien auszeichnet. WHR hat Niederlassungen in Milwaukee (Wisconsin, USA), Basel (Schweiz) und Singapur. Mit einer 100- prozentigen Kundenbindungsrate in den letzten zehn Jahren positioniert sich WHR weiterhin als zuverlässiger Marktführer im Bereich der globalen Mitarbeiterentsendung. WHR lebt seine Vision und Leidenschaft gemäß seiner Philosophie Advancing Lives Forward(®) und Making the Complex Simple. Um mehr über WHR zu erfahren, besuchen Sie http://www.whrg.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/whr-global-employee-relocation/) oder Twitter (https://twitter.com/whrglobal). Medienkontakt: Mindy Stroiman, Corporate Writer Mindy.Stroiman@whrg.com (mailto:Mindy.Stroiman@whrg.com) 262.523.7510 °