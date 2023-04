EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Isabelle Weitz in den Aufsichtsrat und beschließt Ausschüttung einer Dividende

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Isabelle Weitz in den Aufsichtsrat und beschließt Ausschüttung einer Dividende



26.04.2023 / 12:48 CET/CEST

Corporate News IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung wählt Isabelle Weitz in den Aufsichtsrat und beschließt Ausschüttung einer Dividende Weimar, 26. April 2023 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) wurde Isabelle Weitz mit großer Mehrheit der Stimmen in den Aufsichtsrat gewählt. Somit besteht der IBU-tec-Aufsichtsrat aus nunmehr vier Mitgliedern inklusive Sandrine Cailleteau, der Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die Aktionäre haben allen weiteren Tagesordnungspunkten auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. So haben die Aktionäre u.a. die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,04 je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen. Bei der ordentlichen Hauptversammlung waren insgesamt 55,38 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Mit Ende der Hauptversammlung hat Jörg Leinenbach die Position des CEO von IBU-tec von Ulrich Weitz übernommen, der seinen Vertrag wie angekündigt nicht mehr verlängert hat. Herr Leinenbach gehört dem IBU-tec-Vorstand seit sechs Jahren an und hatte bisher die Rolle des CFO inne. Ulrich Weitz: „Ich freue mich, nach über 20 Jahren an der Spitze von IBU-tec diese Aufgabe an Herrn Leinenbach zu übergeben. Wir haben in den vergangenen Jahren im Vorstand bereits eng zusammengearbeitet und er hat sich in dieser Zeit mit höchster Kompetenz und großem Engagement für das Amt des CEO qualifiziert. Ich wünsche Herrn Leinenbach alles Gute und viel Erfolg!“ Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: „Dass Isabelle Weitz nun dem Aufsichtsrat der IBU-tec angehört, unterstreicht das fortgesetzte Engagement der Familie. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Frau Weitz und dem gesamten Aufsichtsrat sowie mit Herrn Weitz als Geschäftsführer unserer Tochtergesellschaft IBUvolt battery materials GmbH.“ Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind in Kürze auf der Website von IBU-tec abrufbar unter: https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung/ Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

