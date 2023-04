Streiks gegen Rentenreform behindern Flugverkehr in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Erneute Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich behindern am kommenden Wochenende den Flugverkehr in Frankreich. Von Sonntagabend bis Dienstagmorgen sei mit Flugausfällen und Verspätungen in Paris Orly und Charles de Gaulle, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nizza und Beauvais zu rechnen, teilte die französische Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch mit.

Die Mitte März von der Regierung beschlossene Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre ist zwar inzwischen von Präsident Emmanuel Macron in Kraft gesetzt worden. Am 1. Mai rufen die Gewerkschaften dennoch erneut zu landesweiten Protesten und auch Streikaktionen auf./evs/DP/he