ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel runter auf 350 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 370 auf 350 Pence gesenkt. Die hohe Nachfrage bei Europas Fluggesellschaften dürfte im Sommer anhalten, da die Reiselust stark bleibe und die Kapazitäten immer noch dem Vor-Corona-Niveau von 2019 hinterher hinkten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem hätten die deutlich gestiegenen Ergebnisschätzungen immer noch Luft nach oben. Ähnliches gelte für die Aktienkurse. Die weniger skeptische Einstufung von Easyjet begründete Gowers mit der starken Umsatzdynamik, die ihn zur deutlichen Anhebung seiner Schätzungen veranlasst habe. Andere Papiere wie etwa sein Branchenfavorit Ryanair seien aber günstiger bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 20:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 00:15 / BST