EQS-News: NFON AG bestätigt Geschäftsentwicklung 2022 und forciert profitables Wachstum ab 2023

NFON AG bestätigt Geschäftsentwicklung 2022 und forciert profitables Wachstum ab 2023 NFON bestätigt Umsatz- und Seatwachstum sowie Verbesserung des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2022

Strategische Positionierung als Anbieter für integrierte Business-Kommunikation erfolgreich vollzogen

Produktwachstum, Best-in-Class Channel-Organisation sowie Wachstum durch Partnerschaften und Allianzen strategische Säulen für profitables Wachstum ab 2023 München, 27. April 2023 – NFON, europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud, hat heute den Bericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt die vorläufigen Zahlen 2022 sowie den Ausblick für 2023. Auf Basis finaler, testierter Zahlen erhöhten sich 2022 die wiederkehrenden Umsätze um 8,3 % auf 73,6 Mio. Euro (2021: 68,0 Mio. Euro). Bei einem Gesamtumsatz von 80,8 Mio. Euro (2021: 75,9 Mio. Euro) entspricht dies einem sehr hohen Anteil der wiederkehrenden Umsätze von 91,1 % (2021: 89,5 %). Die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) konnte gleichzeitig um 8,0 % auf 634.288 ausgebaut werden (31. Dezember 2021: 587.067). Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (blended ARPU) für das Geschäftsjahr 2022 bewegte sich mit 9,72 Euro auf Vor-Pandemie-Niveau (2021: 9,84 Euro). Bedingt durch die hohen Wachstumsinvestitionen im ersten Halbjahr 2022, belief sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Berichtszeitraum auf -5,3 Mio. EUR (2021: -2,0 Mio. EUR). Nach Bereinigung in Höhe von 4,3 Mio. EUR ergibt sich ein EBITDA von -1,0 Mio. EUR (2021: -1,3 Mio. EUR). Strategisch hat sich NFON im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich als Anbieter für integrierte Business-Kommunikation positioniert. Während die bisherige Strategie durch das Bestreben eines schnellen Seatwachstums und entsprechender Investitionen geprägt war, hat NFON im zweiten Halbjahr 2022 den Fokus auf Profitabilität gerichtet. Entsprechende profitabilitätssteigernde Maßnahmen zeigten bereits 2022 Wirkung und werden sich insbesondere im laufenden Geschäftsjahr 2023 positiv auf das operative Ergebnis auswirken. Um ab 2023 zudem die bislang getätigten Wachstumsinvestitionen profitabel zu monetarisieren, hat NFON verschiedene strategische Stoßrichtungen definiert. Aufbauend auf der jahrelangen Expertise als Pionier für Cloud-Kommunikation setzt NFON verstärkt auf die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten sowie der Zielgruppen für die Kernplattform Cloudya. Weitere Opportunitäten für profitables Wachstum sieht NFON insbesondere in einer noch tieferen Integration der eigenen Lösung in MS Teams sowie im weiteren Ausbau des Bereichs Contact Center-as-a-Service (CCaaS). Abgerundet wird die Strategie durch Partnerschaften und Allianzen. Technologische Partnerschaft mit anderen Anbietern bietet die Chance, die eigene Innovationskraft weiter zu stärken und Positionen in dynamischen Märkten zu sichern. Partnerschaften in Vertrieb und Distribution werden zudem dazu beitragen, Potenziale insbesondere im Bereich Enterprise und Verticals sowie in der integrierten Business-Kommunikation zu realisieren. Dr. Klaus von Rottkay, CEO der NFON: „Durch die bislang getätigten Wachstumsinvestitionen haben wir eine erfolgreiche Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus gelegt. Mit der gezielten Erweiterung des Produkt-Portfolios, dem Ausbau zur führenden Channel-Position sowie selektiven strategischen Partnerschaften bei einer klaren Profitabilitäts-Strategie sehen wir NFON gut positioniert, in den nächsten Jahren zu einem führenden Anbieter für integrierte Business-Kommunikation in Europa zu werden.“ Angesichts der auf profitables Wachstum geschärften Strategie hat NFON im Geschäftsjahr 2023 die bedeutsamsten Leistungsindikatoren angepasst. Unverändert bleiben dabei die Wachstumsrate der wiederkehrenden Umsätze und der Anteil nicht wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz. Das bereinigte EBITDA wird ab 2023 das Seatwachstum als bedeutsamsten Leistungsindikator ablösen. Die Durchführung der profitabilitätssteigernden Maßnahmen sowie strategischen Initiativen in den Bereichen Produkte, Vertrieb und Partnerschaft werden sich positiv auf das operative Ergebnis sowie das Umsatzwachstum auswirken. Für das Jahr 2023 plant das Unternehmen daher mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich, einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von mehr als 88 % sowie einem bereinigten EBITDA von über 4 Mio. Euro. Der vollständige testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2022 steht auf der Webseite der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Geschäftsjahr 2022 im Überblick: Mio. Euro 2022 2021 Veränderung Gesamtumsatz 80,8 75,9 6,5 % Wiederkehrende Umsätze 73,6 68,0 8,3 % Anteil wiederkehrender Umsätze 91,1% 89,5 % n/a Nicht-wiederkehrende Umsätze 7,2 7,9 -9,0 % Anteil nicht-wiederkehrender Umsätze 8,9% 10,4 % n/a ARPU blended1 in EUR 9,72 9,84 -1,2 % Anzahl Seats

(31. Dezember) 634.288 587.067 8,0 % EBITDA -5,3 -2,0 <-100 % Adj EBITDA2 -1,0 -1,3 n/a 1 basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in jedem Jahr

2 Bereinigt u.a. um Aktienoptionen, Aufwand Akquisitionen, Rebranding Kontakt Investor Relations NFON AG

Sabina Prüser

Head of Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com Medienkontakte NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.

