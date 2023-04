EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 1,3 Mrd. €

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 1,3 Mrd. €



28.04.2023 / 14:40 CET/CEST

Munich Re erzielte im ersten Quartal 2023 ein gutes Kapitalanlageergebnis und verzeichnete zudem eine erfreuliche operative Geschäftsentwicklung. In der Schaden/Unfall-Rückversicherung lagen die Großschäden aus Naturkatastrophen über der Erwartung. Die Schadenkostenquote lag trotz der Großschäden mit rund 86,5 % nur leicht über der Erwartung für das Gesamtjahr von 86 %. Das versicherungstechnische Gesamtergebnis der Rückversicherung Leben/Gesundheit übertraf mit rund 0,3 Mrd. € im ersten Quartal ein Viertel der Jahreserwartung von 1 Mrd. €. Das Nettoergebnis der ERGO lag mit rund 0,2 Mrd. € ebenfalls über einem Viertel der Jahreserwartung von 0,7 Mrd. €. Das vorläufige Nettoergebnis der Munich Re beläuft sich auf rund 1,3 Mrd. € (Konsens: 1.012 Mio. €1). Für das Gesamtjahr erwartet Munich Re weiterhin ein Nettoergebnis von rund 4 Mrd. €. Mit dem Ergebnis des ersten Quartals ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dieses Ergebnis zu übertreffen.



Zum ersten Quartal 2023 legt Munich Re erstmals Ergebnisse nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 9 und IFRS 17 vor. Im Vergleich zu den bis 2022 anzuwendenden Standards IAS 39 und IFRS 4 erwartet Munich Re höhere Ergebnisse in der Leben/Gesundheit Rückversicherung durch eine frühere Vereinnahmung der Gewinne. In der Schaden/Unfall (Rück-) Versicherung resultiert aus Auf- und Abzinsungseffekten ein aktuell positiver Ergebnisbeitrag. Diese methodischen Veränderungen sind in der Erwartung eines Nettoergebnisses von rund 4 Mrd. € bereits berücksichtigt.

Kontakt:

Dr. Stefan Gehring

Kontakt:

Dr. Stefan Gehring

General Counsel & Group Chief Compliance Officer



