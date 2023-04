EQS-News: FCR Immobilien AG bestätigt vorläufige Zahlen und schließt 2022 mit neuen Bestwerten beim Ergebnis ab

EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

FCR Immobilien AG bestätigt vorläufige Zahlen und schließt 2022 mit neuen Bestwerten beim Ergebnis ab Funds from Operations, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro verbessert

Ergebnis vor Steuern, EBT, um 16 % auf 17,3 Mio. Euro gesteigert

Konstante Dividende von 0,35 Euro je Aktie als Vorschlag der Verwaltung

Immobilienportfolio weiter ausgebaut auf 437 Mio. Euro

2023 Fortsetzung des profitablen Wachstums mit weiterem Ausbau des Portfolios

Pullach im Isartal, 28.04.2023: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) bestätigt mit ihren testierten Jahreszahlen 2022 nach IFRS die vermeldeten vorläufigen Ergebnisse. Mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr, wurde ein neuer Bestwert erzielt. Dies gilt auch für das Ergebnis vor Steuern, EBT, das sich um 16 % auf 17,3 Mio. Euro, nach zuvor 14,9 Mio. Euro verbesserte. Die Aktionäre sollen von der sehr guten Geschäftsentwicklung 2022 durch eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende profitieren. So schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat der für den 13. Juni 2023 geplanten Hauptversammlung eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vor. Die FCR Immobilien AG hat ihren Immobilienbestand im vergangenen Jahr weiter ausgebaut auf 437 Mio. Euro per Ende 2022. In Kombination mit dem erfolgreichen Asset Management unter Einsatz der selbstentwickelten Software konnten die Mieteinnahmen weiter gesteigert werden, wobei die FCR Immobilien AG auch von den vereinbarten Indexmieten profitierte. Die erfolgreiche Arbeit mit dem Immobilienbestand zeigt sich auch bei dem weiter gesunkenen Leerstand, der auf 6,7 % zum Jahresende 2022, nach 7,1 % Ende 2021, zurückging. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge, WAULT, blieb stabil bei 5,2 Jahren. Auch im Geschäftsjahr 2023 will die FCR Immobilien AG ihren profitablen Wachstumskurs fortsetzen. So ist ein weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant. Zu der erwarteten weiterhin positiven Geschäftsentwicklung trägt die bewährte Ausrichtung auf Handelsimmobilien mit Nahversorgungsfunktion ebenso bei, wie eine weitere Verbesserung der Produktivität durch die neueste Version der selbstentwickelten Software. Der testierte Jahresabschluss steht im Internet auf der Website www.fcr-immobilien.de im Investor Relations-Bereich zum Download zur Verfügung. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt über 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

