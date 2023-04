FIRST SOLAR - Was für eine Zahlenverfehlung!

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 200,830 $ (Nasdaq)

Ist im Solarsektor so langsam die Luft raus? Nach Enphase Energy enttäuschte gestern auch First Solar mit seinem Zahlenwerk. Die starke Verfehlung ist umso bemerkenswerter, als dass es sich bei der Aktie um einen der gehyptesten Werte überhaupt in den vergangenen Monaten in den USA gehandelt hat.

Von Wachstum war im ersten Quartal 2023 jedenfalls keine Spur zu sehen. Der Umsatz brach verglichen mit dem Q4 2022 von 1,0 Mrd. USD auf 0,55 Mrd. USD ein, sank also um 45 %. Immerhin blieb operativ ein Gewinn von 18 Mio. USD hängen, nachdem im Vorquartal noch ein Verlust von 46 Mio. USD angefallen war. Die Bruttomarge sprang von 6,0 auf 20,4 % nach oben. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD nach -0,07 USD im Endquartal 2022. Mit Blick auf den Cashflow verbrannte First Solar aber auch noch im ersten Quartal operativ Geld. Das Minus verbesserte sich von -139 auf -35 Mio. USD.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,99 USD und einen Umstz von 714 Mio. USD erwartet. Damit verfehlte First Solar die Gewinnerwartung um 60 %, die Umsatzerwartung um 23 %. Interessanterweise hält das Management dennoch an der Jahresprognose fest, wonach der Umsatz eine Spanne zwischen 3,4 und 3,6 Mrd. USD udn der Gewinn je Aktie einen Korridor zwischen 7,00 und 8,00 USD erreichen soll.

First Solar befindet sich aktuell in einer Phase des Kapazitätsausbaus. Bis zum Jahr 2024 sollen einige Neubauten und Fabrikerweiterungen, darunter in Indien, Alabama und Ohio, abgeschlossen sein.

Zwei Unterstützungen

Aus charttechnischer Sicht wartet zwischen 185,28 und 182,35 USD eine erste Unterstützungszone. Darunter notiert bei 169,77 USD noch eine offene Kurslücke im Chart.

Fazit: Analysten bescheinigen First Solar eine goldende Zukunft. In einigen Jahren soll das Unternehmen sogar 25 USD je Aktie verdienen können, das KGV wäre demnach einstellig. Nun muss das Management aber in den kommenden Quartalen zeigen, dass es diesen Erwartungen auch gerecht werden kann.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 2,62 3,50 4,56 Ergebnis je Aktie in USD -2,79 7,25 13,37 Gewinnwachstum - 84,41 % KGV - 28 15 KUV 8,2 6,1 4,7 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

First Solar-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)