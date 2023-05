EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd. veröffentlicht Jahresabschlüsse 2022

EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie

K.B. Recycling Industries Ltd. veröffentlicht Jahresabschlüsse 2022



01.05.2023 / 14:56 CET/CEST

Tel Aviv, Israel, 1. Mai 2023 – K.B. Recycling Industries Ltd., auch bekannt als "Alkemy", firmiert derzeit um in „oceansix future paths Ltd.“ (nachfolgend: das Unternehmen/oceansix). Das Unternehmen notiert an der TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV, CUSIP M62895103, AKMY), in New York (OTCQB: AKMYF) und seit November 2022 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN A3CPD2, ISIN: IL0011747214, 5FC) und wird an diesen Börsenplätzen gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien.

Jahresabschlüsse und MD&A für 2022

Das Unternehmen gibt die Veröffentlichung seines Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr und der dazugehörigen ‚Management Discussion and Analysis‘ ("MD&A") bekannt. Diese Dokumente sind u.a. im Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com und ab morgen auf der Website des Unternehmens unter www.oceansix.com zu finden. Alle Werte in dieser Veröffentlichung sowie die finanziellen Angaben des Unternehmens sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Herr Gat Ramon wird zum Mitglied des ‚Board of Directors‘ ernannt

Weiterhin freut sich das Unternehmen bekanntzugeben, dass Herr Gat Ramon mit Wirkung vom 30. April 2023 zum Mitglied des ‚Board of Directors‘ als auch seinem Vorsitzenden ernannt wurde.

Herr Ramon ist ein industrieller Pionier, Umweltvisionär und Entwickler innovativer Lösungen zur Transformierung großer Industrien und alter Wirtschaftssysteme. Er ist langjähriger Unternehmer im Bereich Recycling und Gründer von zwei erfolgreichen börsennotierten Unternehmen und weiteren Business-Projekten. Gat Ramon ist ein etablierter europäischer Vordenker auf dem Gebiet des Abfallrecyclings und verwandter Technologien und steht für unkonventionelle Lösungen für das Problem der Post-Consumer-Abfälle.

Einladung : Das Unternehmen freut sich über Ihre Teilnahme bei einem Teams-Meeting, bei dem die Ergebnisse näher erläutert und auch Fragen gerne beantwortet werden.

Das Teams-Meeting findet statt am Dienstag, den 2. Mai, 8:00 EST/14:00 CEST, bitte wählen Sie sich unter diesem Link ein: Click here to join

Sie sind herzlich eingeladen, am ‚Impact‘, der Geschäftsentwicklung und der Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung.

Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890

oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. - Ami Krupik - phone +972.54.560 7935

Derech Menachem Begin 11 - Ramat Gan - Israel

Über oceansix

oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ‘erwarten’, ‘wollen’, ‘antizipieren’, ‘beabsichtigen’, ‘planen’, ‘glauben’, ‘anstreben’, ‘einschätzen’, ‘werden’ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.