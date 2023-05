EQS-Adhoc: Fast Finance 24 Holding AG: Wachstum auf allen Ebenen im 1. Quartal 2023

EQS-Ad-hoc: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Fast Finance 24 Holding AG: Wachstum auf allen Ebenen im 1. Quartal 2023



02.05.2023 / 08:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 2. Mai 2023 – Die Fast Finance 24 Holding AG, ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen mit Beteiligungen in den Bereichen Internet- und Technologie, veröffentlicht heute die Quartalszahlen für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres sowohl auf Holdingebene, als auch für die Beteiligungen der 85%igen Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten: Deutliche Steigerung der Umsatzerlöse aller erfassten Gesellschaften auf 2.275.767,68 EUR Fast Finance 24 Holding AG: 650 % Umsatzsteigerung auf 1.550.664,32 EUR FF24 Merchant Services GmbH: 177 % Umsatzsteigerung auf 376.102,94 EUR FF24 Ventures GmbH: 62 % Umsatzsteigerung auf 122.000,00 EUR OK.de Services GmbH: 12 % Umsatzsteigerung auf 227.000,42 EUR

Kumulierter Jahresüberschuss der erfassten Gesellschaften steigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 474 % auf 610.058,14 EUR

Überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote auf Holdingebene (98,8 %), als auch konsolidiert in Bezug auf die drei Beteiligungen der 85%igen Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (72,6 %)

Gesamtjahresprognose auf Ebene der Fast Finance 24 Holding AG: 10 Mio. EUR Umsatz bei einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 3 Mio. EUR.

Gesamtjahresprognose auf Ebene der 85%igen Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp.: Umsatzerlöse von rund 6 Mio. EUR bei einem Jahresüberschuss in Höhe von zirka 1 Mio. EUR. Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen: Q1/2023 Fast Finance 24 Holding AG FF24 Merchant Services GmbH FF24 Ventures GmbH OK.de Services GmbH Umsatzerlöse 1.550.664,32 € 376.102,94 € 122.000,00 € 227.000,42 € Periodenergebnis 527.641,06 € 6.868,76 € 11.290,88 € 64.257,44 € Liquide Mittel 315.707,14 € 51.318,92 € 78.451,57 € 65.398,20 € Eigenkapital 42.168.065,79 € 138.606,01 € 103.963,54 € 3.608.422,40 € Bilanzsumme 42.665.382,74 € 796.912,34 € 409.934,75 € 4.093.787,56 € Eigenkapitalquote 98,83 % 17,39 % 25,36 % 88,14 %

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnten die erfassten Gesellschaften nicht nur Umsatz und Ertrag, sondern auch alle relevanten Bilanzkennzahlen signifikant verbessern. Dabei stach neben der Fast Finance 24 Holding AG (Umsatzsteigerung 650 %) vor allem die FF24 Merchant Services GmbH mit einem Umsatzanstieg von über 177 Prozent auf 376.103 EUR hervor. Ferner konnte das margenstarke Geschäft der OK.de Services GmbH organisch um 12 Prozent hinsichtlich des Umsatzes und um knapp 10 Prozent hinsichtlich des Ertrags wachsen. Aufgrund der geplanten Einführung des Abo-Modells für Premiumservices erwartet die Geschäftsführung der OK.de Services GmbH deutliche Impulse hinsichtlich des Wachstums von Umsatz und Ertrag für das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Kumuliert konnten die erfassten Gesellschaften auf Quartalsebene einen Umsatz in Höhe von 2.275.767,68 EUR erwirtschaften. Das Periodenergebnis der ersten drei Monate lag kumuliert bei 610.058,14 EUR. Auf Jahressicht rechnet der Vorstand auf Ebene der Fast Finance 24 Holding AG mit einem Umsatz in Höhe von 10 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 3 Mio. EUR. Das entspräche bei dem aktuellen Kursniveau einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,7. Anteilig hinzu kommt das konsolidierte Ergebnis der 85%igen Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. – hier prognostiziert die Geschäftsführung einen Umsatz in Höhe von rund 6 Mio. EUR bei einem Jahresüberschuss von zirka 1 Mio. EUR. Dies würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Fast Finance 24 Holding AG entsprechend weiter verringern. Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG: „Wir möchten keinen Zweifel an der Unterbewertung der Fast Finance Aktie lassen und dies konsequent durch die transparente Kommunikation von Quartalszahlen belegen, deren Veröffentlichung weder durch Börsenregularien noch durch die Gesetzgebung verpflichtend ist und somit auf rein freiwilliger Basis zur Stimulierung des Shareholder-Values erfolgt. Nicht nur der jüngst veröffentlichte Wert des Beteiligungsportfolios in Höhe von 2,31 EUR pro Aktie zeigt die deutliche Unterbewertung der Aktien der Fast Finance 24 Holding AG – auch die heute publizierten Ertragskennzahlen sprechen eine eindeutige Sprache und bestätigen das enorme Kurspotential. Daher werden wir den Fokus neben dem operativen Geschäft verstärkt auf den Bereich der Investor Relations richten. Die Publikation von Quartalszahlen ist ein Teil dieser Maßnahmen.“ Interessierte Investoren können die neueste Unternehmenspräsentation sowie weitere Informationsmaterialien via E-Mail investors@ff24.com bei der Gesellschaft anfragen.

Über die Fast Finance 24 Holding AG Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen. FF24 investiert weltweit in Internet- und Technologieunternehmen und entwickelt diese operativ weiter. Dabei umfasst der Branchenfokus die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation, E-Commerce und IT. Der unternehmenseigene E-Mail-Anbieter OK.de hat derzeit mehr als 2,3 Mio. registrierte Nutzer, die über den Messenger-Dienst OK.secure nicht nur sicher miteinander kommunizieren, sondern zudem ab Liveschaltung der "OK.secure Crypto Wallet" im zweiten Quartal 2023 untereinander Krypto-Währungen erwerben, handeln und verwalten können. Die Plattform unterstützt dabei aktuell 40 Blockchains und mehr als 100.000 Assets. Darüber hinaus bietet FF24 durch seine Tochterunternehmungen ff24 Payments, ff24 Pay und ff24 Rent innovative Zahlungsverarbeitungslösungen und Standard-Banking-Prozesse. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden.Fast Finance



Ende der Insiderinformation

02.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com