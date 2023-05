IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining - Erhalt der endgültigen Umweltgenehmigung für die Goldmine Kenville im historischen Bergbaurevier Nelson in BC

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining - Erhalt der endgültigen Umweltgenehmigung für die Goldmine Kenville im historischen Bergbaurevier Nelson in BC

Vancouver, B.C., 2. Mai 2023 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die endgültige Umweltgenehmigung für seine Goldmine Kenville im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia erhalten hat.

Das Unternehmen hat die endgültige Umweltgenehmigung für die Ableitung von Abwässern gemäß dem Umweltmanagementgesetz erhalten, die dem Unternehmen für das Projekt der Mine Kenville vom Ministerium für Umwelt und Klimawandelstrategie erteilt wurde. Gemäß der Genehmigung darf das Unternehmen:

- Abwässer aus dem Untertagebetrieb in das Grund- und Oberflächenwasser ableiten und

- damit verbundene Arbeiten durchführen, einschließlich des neuen Zugangsportals zur Mine, des Bergelagers, der Auffangbecken, der Abwassertanks, der Rohrleitungen, des Sammelsystems für das Grubenwasser und der Durchflussmessgeräte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70320/Ximen_050223_DE_PRcom.001.jpeg

Foto des Lasters für den Gesteinstransport und des Longtom, die in der Goldmine Kenville zum Einsatz kommen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70320/Ximen_050223_DE_PRcom.002.jpeg

Standort Kenville: Foto von CEO Christopher Anderson beim Trinken von Wasser direkt aus dem Ableitungsrohr

Die Goldmine Kenville, die 1888 in Betrieb genommen wurde, war einer der ersten untertägigen Goldproduktionsbetriebe in British Columbia. Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, die notwendigen Genehmigungen für diesen besonderen Standort zu erhalten, und können jetzt mit Stolz bekannt geben, dass die Goldmine Kenville nun auf dem besten Weg, eine der umweltfreundlichsten und nachhaltigsten Goldminen im Süden von British Columbia zu werden, so Christopher Anderson, CEO von Ximen Mining.

Mit hohen Erwartungen und großem Engagement bemühen wir uns darum, die nächsten Meilensteinen zu erreichen, die die Goldmine Kenville letztendlich zum Erfolg führen werden. Wir werden alle Interessenten über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten, fügt Anderson hinzu.

Die Genehmigung ist an die folgenden Bedingungen geknüpft:

- Bereitstellung von Schutzbauten zur Kontrolle des Oberflächenwasserabflusses in allen Bereichen des Geländes, in denen Abwässer anfallen. (abgeschlossen & in Prüfung)

- Umsetzung des standortweiten Wasserbewirtschaftungsplans (WMP) und Gewährleistung, dass der WMP auf dem neuesten Stand gehalten wird. (abgeschlossen)

- Umsetzung des Stickstoffmanagementplans (NMP) und jährliche Überprüfung des NMP. (abgeschlossen)

- Durchführung eines Abflussüberwachungsprogramms (drei bestimmte Standorte) - (abgeschlossen)

- Durchführung eines Überwachungsprogramms für Oberflächengewässer (sieben Standorte) - (abgeschlossen)

- Vorlage eines zusammenfassenden Berichts über die Ergebnisse der Wasserqualität der Ableitung aus dem Untertagebetrieb innerhalb von 45 Tagen nach Beginn der Ableitungen vorlegen. (abgeschlossen und bereit zur Einreichung)

Das Unternehmen freut sich sehr über den Erhalt dieser wesentlichen Umweltgenehmigung. Es werden nun die erforderlichen Unterlagen vorbereitet, und sobald diese bewilligt werden, werden die genehmigten Arbeiten durchgeführt und die Erschließung der Untertagemine in Angriff genommen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Mathew Ball, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 und VP Exploration von Ximen Mining Corp., genehmigt.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations:

Sophy Cesar

604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70320/Ximen_050223_DE_PRcom.003.jpeg

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat darüber hinaus auch eine 100%ige Beteiligung an der Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) erworben, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70320/Ximen_050223_DE_PRcom.004.jpeg

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Tel: 604-488-3900

