EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Adtran Holdings, Inc. / Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG

Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.05.2023 / 22:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



On 3 May 2023, Adtran Holdings, Inc. filed a form DEFA14A report with the US Securities and Exchange Commission (SEC). It is available on the Adtran Holdings, Inc. website at https://investors.adtran.com/sec-filings/default.aspx

