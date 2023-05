Emerson Electric schüttet Quartalsdividende aus

Der amerikanische Mischkonzern Emerson Electric Co. (ISIN: US2910111044, NYSE: EMR) wird am 9. Juni 2023 (Record day ist der 12. Mai 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf ein Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aus Ferguson im US-Bundesstaat Missouri 2,08 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem derzeitigen Aktienkurs von 83,82 US-Dollar eine aktuelle Dividendenrendite von 2,48 Prozent (Stand: 3. Mai 2023).

Emerson Electric gehört zu den sogenannten Dividendenaristokraten, da der Konzern seine Ausschüttung seit 66 Jahren ununterbrochen jedes Jahr erhöht hat. 1956 startete Emerson mit der Ausschüttung einer Dividende. Seitdem erfolgte jedes Jahr eine Anhebung. Anfang November 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 1 Prozent.

Gegründet wurde Emerson Electric 1890 von den Schotten Charles und Alexander Meston. Der Konzern stellt Elektromotoren, Ventilatoren oder auch Kühlsysteme und Klimageräte her. Im zweiten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 3,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,29 Mrd. US-Dollar) wie am 3. Mai 2023 mitgeteilt wurde. Der Ertrag auf bereinigter Basis je Aktie lag bei 1,09 US-Dollar (Vorjahr: 0,87 US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,74 Prozent im Minus (Stand: 3. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 46,98 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de