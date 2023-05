EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2023 – Kernerträge und Ergebnis weiter stark – Ausblick für Return on Equity angehoben

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2023 – Kernerträge und Ergebnis weiter stark – Ausblick für Return on Equity angehoben



04.05.2023 / 19:21 CET/CEST

RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Kernerträge und Ergebnis weiter stark – Ausblick für Return on Equity angehoben Zinsüberschuss ohne Russland und Belarus im Quartalsvergleich stabil, rückläufig in Russland und Belarus

Provisionsüberschuss ohne Russland und Belarus im Quartalsvergleich um 5% gesunken, größtenteils saisonal bedingt, deutlicher Rückgang in Russland

Risikovorsorgen bei EUR 301 Millionen, vorwiegend verursacht durch Risikokosten von EUR 278 Millionen in Russland und Belarus

Harte Kernkapitalquote bei 16,0% (transitional, inkl. Ergebnis), ohne Russland 13,7%

Ausblick für Return on Equity angesichts höherer Erwartungen für Kernerträge angehoben Erfolgsrechnung in EUR Millionen Q1/2023 Q1/2022 Q4/2022 Zinsüberschuss 1.385 986 1.462 Provisionsüberschuss 966 683 1.196 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 86 184 192 Verwaltungsaufwendungen (950) (792) (978) Betriebsergebnis 1.509 1.089 1.882 Übriges Ergebnis (96) (102) (442) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (236) (159) (52) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (301) (319) (228) Ergebnis vor Steuern 877 508 1.160 Ergebnis nach Steuern 700 458 890 Konzernergebnis 657 442 826 Bilanz in EUR Millionen 31/3/2023 31/12/2022 Forderungen an Kunden 105.336 103.230 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 124.776 125.099 Bilanzsumme 210.977 207.057 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 98.592 97.680 Bankspezifische Kennzahlen 31/3/2023 31/12/2022 NPE Ratio 1,5% 1,6% NPE Coverage Ratio 58,2% 59,0% Harte Kernkapitalquote 16,0% 16,0% Eigenmittelquote 20,2% 20,2% Kennzahlen Q1/2023 Q1/2022 Q4/2022 Nettozinsspanne ( Ø zinstragende Aktiva) 2,75% 2,21% 2,85% Cost/Income Ratio 38,6% 42,1% 34,2% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,93% 0,97% 0,90% Konzern-Return-on-Equity 15,8% 13,2% 24,1% Ergebnis je Aktie in EUR 1,92 1,27 2,44 Ausblick 2023 RBI ohne RU/BY RBI Zinsüberschuss in EUR 3,6-3,7 Mrd. 5,3-5,4 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,7 Mrd. 3,2-3,4 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) rund 2% ~0% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,0 Mrd. rund 3,8 Mrd. Cost/Income Ratio 51-53% 41-43% Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 60 BP bis zu 90 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% rund 17% Harte Kernkapitalquote zum Jahresende 2023 über 13,5%* über 16% * Unter Annahme einer Endkonsolidierung der russ. Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null Jegliche Entscheidung über eine Dividendenausschüttung wird von der Kapitalposition des Konzerns ohne Russland abhängen. Die mittelfristigen Ziele für Return on Equity und Ausschüttungsquote werden aufgrund der gegenwärtigen Unsicherheiten in Osteuropa ausgesetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com



