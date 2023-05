EQS-News: Biotest AG: Biotest erhält für das Hyperimmunglobulinpräparat Cytotect® CP fünf weitere Zulassungen in Europa

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Biotest AG: Biotest erhält für das Hyperimmunglobulinpräparat Cytotect® CP fünf weitere Zulassungen in Europa



04.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest erhält für das Hyperimmunglobulinpräparat Cytotect® CP fünf weitere Zulassungen in Europa Zulassung von CMV-Hyperimmunglobulin von Biotest in nunmehr 28 Märkten sichert zukünftiges Umsatzwachstum

CMV-Hyperimmunglobulin von Biotest ist für eine Prophylaxe klinischer Manifestationen von Infektionen mit dem Cytomegalie-Virus (CMV) zugelassen - eine ernste Komplikation nach einer Transplantation

Sowohl Kinder als auch Erwachsene profitieren von einer zusätzlichen Therapieoption gegen CMV nach erfolgter Transplantation

Biotest ist einer von nur zwei Anbietern von CMV-Hyperimmunglobulinen weltweit, Cytotect® CP Biotest ist das einzige in Europa erhältliche Produkt

Dreieich, 4. Mai 2023. Die Biotest AG, ein führender Hersteller von innovativen Arzneimitteln aus menschlichem Blutplasma für die Hämatologie und Immunologie, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Produkt Cytotect® CP Biotest Zulassungen in fünf weiteren europäischen Märkten - in der Slowakei, der Tschechischen Republik, Litauen, Rumänien und Irland - erhalten hat. Mit diesen neuen Zulassungen hat das Hyperimmunglobulin von Biotest nun Zulassungen in 28 Ländern, die meisten davon in Europa. Damit wird nicht nur die Präsenz des CMV-Hyperimmunglobulins von Biotest in Europa weiter ausgebaut, sondern auch das Engagement der Biotest AG für die Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für bedürftige Patienten bekräftigt. "Wir freuen uns, dass wir zusätzliche Zulassungen des CMV-Hyperimmunglobulins von Biotest in diesen fünf europäischen Märkten erhalten haben", sagte Enrico D'Aiuto, Senior Vice President, Head of Global Sales and Marketing. "Unser Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ist nach wie vor groß und wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unsere Behandlungen für Transplantationspatienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen." Das Hyperimmunglobulin von Biotest ist ein Immunglobulin gegen das humane Cytomegalievirus, das zur Prophylaxe klinischer Manifestationen von CMV-Infektionen bei Patienten eingesetzt wird, die eine immunsuppressive Therapie erhalten. Dies betrifft insbesondere Patienten nach einer Transplantation fester Organe oder Stammzellen, bei denen eine CMV-Infektion schwerwiegende oder sogar lebensbedrohliche Komplikationen verursachen kann. Cytotect® CP Biotest ist in dem Zusammenhang ein wichtiges Medikament, um das Risiko einer solchen Infektion zu verringern. Mit diesen neuen Marktzulassungen können noch mehr gefährdete Transplantationspatienten von dem Schutz durch das CMV-Hyperimmunglobulin von Biotest profitieren. Die Zulassungen des CMV-Hyperimmunglobulins von Biotest wurden nach eingehender Prüfung der klinischen Daten einschließlich des gut charakterisierten Sicherheitsprofils durch die entsprechenden nationalen Behörden erteilt. Weltweit ist Biotest einer von nur zwei Anbietern dieser Produktklasse, wobei Cytotect® CP Biotest als einziges CMV-Hyperimmunglobulin in Europa erhältlich ist. Die Biotest AG ist bestrebt, die Sicherheit und Wirksamkeit aller ihrer Produkte zu gewährleisten. Die Zulassung des CMV-Hyperimmunglobulins von Biotest in diesen Märkten ist ein Beleg für den konsequenten Ansatz des Unternehmens bei der Arzneimittelentwicklung.

Über Cytotect ® CP Biotest Cytotect® CP Biotest ist ein Cytomegalovirus (CMV)-spezifisches Hyperimmunglobulinpräparat mit einem hohen Antikörpertiter gegen CMV. Das Produkt ist für die Prophylaxe klinischer Manifestationen einer CMV-Infektion bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie, insbesondere bei Transplantatempfängern, zugelassen. Bei der CMV-Prophylaxe sollte die gleichzeitige Anwendung geeigneter Virostatika in Betracht gezogen werden. Cytotect® CP (in verschiedenen Ländern auch als Megalotect®, Megalotect CP®, Cytomegatect®, Cytotect®, Cymvigo® und NeoCytotect® vermarktet). Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

04.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com