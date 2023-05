FPT Software und IONITY erweitern Zusammenarbeit; Entwicklung digitaler Services im Best Shore Delivery-Modell

FPT Software und IONITY erweitern ihre strategische Zusammenarbeit: FPT wird das führende pan-europäische Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge beim Ausbau von Services für Kunden unterstützen. Durch die Nutzung des Best-Shore-Modells von FPT kann IONITY die Effizienz im operativen Betrieb sicherstellen.

From left to right: Holger Riemenschneider, Leiter IT von IONITY, Michael Hajesch, CEO von IONITY, Le Hai, CEO von FPT Software Europe, Chu Thi Thanh Ha, Vorsitzende von FPT Software (Photo: Business Wire)

Das Best-Shore-Modell von FPT Software für den europäischen Markt umfasst ein umfassendes Netz von fünf lokalen Niederlassungen in Europa, darunter Deutschland, Belgien, die Niederlande und Skandinavien, drei Near-shore-Niederlassungen in der Slowakei, der Tschechischen Republik und Rumänien sowie drei Offshore-Standorte in Vietnam, Indien und auf den Philippinen. Dadurch können die lokalen Technikexperten proaktiv mit den Offshore-Teams zusammenarbeiten, um Ressourcen zuzuweisen, Projekte zu managen und den Zeitplan und die Qualität der Lieferung sicherzustellen.

IONITY strebt eine weitere Digitalisierung beim Management des Ladenetzwerks einschließlich Fernwartung an, um erstklassige Dienste und eine optimale Kundenerfahrung zu bieten. In diesem Zusammenhang wird FPT Software eine umfassende Palette an SAP-Implementierungen und IT-Dienstleistungen anbieten, die von der Beratung über die Entwicklung bis zum End-to-End-Testing reicht. Das Team wird sowohl in den europäischen als auch in den Offshore-Niederlassungen von FPT tätig sein.

"Der Schlüssel des Best-Shore-Modells ist es, unsere Kunden überall und jederzeit zu unterstützen, insbesondere im Falle eines Ressourcenengpasses. Indem wir die Grundlage dieser Partnerschaft nutzen und Best-Shore als neues Delivery-Modell einsetzen, will FPT Software Reichweite und Möglichkeiten in der wettbewerbsintensiven Technologiebranche erweitern", so Hai Le, CEO von FPT Software Europe.

"IONITY ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner von FPT Software. Unser Ziel ist es, diese Beziehung weiter zu stärken und unsere Kunden mit Markt- und Technologie-Know-how zu versorgen, um die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse zu beschleunigen", fügte er hinzu.

"Digitale, vernetzte Services verbessern das Kundenerlebnis ", sagte Michael Hajesch, CEO von IONITY. "Wir arbeiten bereits seit 2021 erfolgreich mit FPT Software bei SAP-Services und -Lösungen zusammen und freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft."

Über FPT Software

FPT Software ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von 803 Millionen US-Dollar und über 27.000 Mitarbeitern in 27 Ländern. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabriken, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR, BPO und mehr. Das Unternehmen hat mehr als 1000 Kunden weltweit, darunter fast hundert Fortune-Global-500-Unternehmen in den Bereichen Automotive, Banken und Finanzen, Logistik und Transport, Versorgungsunternehmen und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fpt-software.com.

Über IONITY

IONITY baut und betreibt das größte markenoffene High-Power-Charging (HPC)-Netzwerk entlang europäischer Autobahnen. Die HPC-Ladeleistung von bis zu 350 kW ermöglicht maximale Ladegeschwindigkeiten. Im Sinne der Nachhaltigkeit bezieht IONITY ausschließlich erneuerbare Energie für emissionsfreies und klimaneutrales Fahren. Ende 2022 zählte das IONITY HPC-Netzwerk mehr als 450 Ladestationen und mehr als 2.000 Ladepunkte in 24 europäischen Ländern.

IONITY wurde 2017 gegründet und ist ein Joint Venture der Automobilhersteller BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG und Volkswagen Group mit Audi und Porsche sowie der Global Renewable Power Plattform von BlackRock als Finanzinvestor. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München, Deutschland, mit weiteren Büros in Dortmund und außerhalb der norwegischen Hauptstadt Oslo. IONITY ist eine international eingetragene Marke. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ionity.eu.

