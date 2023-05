Kraft Heinz erzielt mehr Umsatz und hält die Dividende stabil

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, NASDAQ: KHC) schüttet weiterhin eine vierteljährliche Dividende von 40 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 30. Juni 2023 (Record day ist der 6. Juni 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Kraft Heinz 1,60 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,25 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,98 Prozent. Im Februar 2019 senkte das Unternehmen die vierteljährliche Dividende von 62,5 US-Cents je Aktie auf den aktuellen Betrag.

Im ersten Quartal (1. April) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 6,49 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,05 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Der Ertrag je Aktie auf bereinigter Basis lag bei 0,68 US-Dollar (Vorjahr: 0,60 US-Dollar). Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Kraft Heinz nun einen Ertrag je Aktie auf bereinigter Basis zwischen 2,83 und 2,91 US-Dollar. Die Aktie von Kraft Heinz gehört zu den größten Beteiligungen im Portfolio von Warren Buffett.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,13 Prozent im Minus (Stand: 3. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 48,33 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de